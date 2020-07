Aumentam os casos da COVID-19 em Condado e Vicência

A Secretaria Municipal de Saúde, confirmou através do resultado laboratorial mais 4 casos positivos para COVID-19 no município.

As pacientes são todas mulheres, a primeira tem 64 anos, residente no bairro: Novo Condado, outra de 55 anos, do bairro: novo tempo, uma de 44 anos, moradora do bairro: quirizeira e mais uma de 56 anos, reside na área central da cidade. Todas as pacientes estão em isolamento domiciliar.

Condado registra 174 casos confirmados da COVID-19, além de outros três que seguem em investigação, e 126 pacientes que estão recuperados e 21 óbitos.

Na cidade de Vicência, A Secretaria Municipal de Saúde informa a confirmação de mais quatro casos de Covid-19, totalizando agora 100 notificações. As vítimas são todas mulheres, a primeira de 31 anos, moradora da Zona Rural; as outras são uma de 30 anos, 50 anos e uma de 51 anos, todas residentes na área central do município.

O boletim também registrou a recuperação de mais dois pacientes, que venceram o Novo Coronavírus, totalizando 82 pacientes recuperados e 8 óbitos.

O município adquiriu 12 novas camas hospitalares que serão utilizadas na área de isolamento do Covid-19, na Unidade Mista. Além de aumentar os leitos disponíveis para o tratamento da doença, a compra também visa melhorar os já existentes.