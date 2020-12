Aumentam os casos da COVID-19 na Mata Norte

Segundo dados do boletim epidemiológico a região da Mata Norte registrou 10.473 casos confirmados da COVID19, desde o começo da pandemia nas cidades de Goiana e Macaparana.

De acordo com o levantamento, nos últimos sete dias houve um aumento de 496 registros de pessoas infectadas pelo vírus. O número é alarmante pela proporção que os casos vêm aumentando nas últimas semanas.

A cidade com maior registro de casos é Goiana com 2.015 registros, em seguida está a cidade de Timbaúba com 1.741 novos casos, e Condado aparece na lista com 944 pacientes infectados com a doença.

O quantitativo de óbito é de 506 vítimas. Nos últimos 7 dias foram confirmadas três mortes em decorrência do novo coronavírus.