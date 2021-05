Autorizada a conclusão das obras da UPAE Carpina

O governador Paulo Câmara assinou, na manhã desta sexta-feira (21.05), ordem de serviço para conclusão das obras da UPAE Carpina, na Zona da Mata Norte do Estado. Com um aporte de R$ 4,4 milhões, o equipamento vai beneficiar 590 mil habitantes de 20 municípios da II Região de Saúde. O prazo de conclusão das novas intervenções e serviços de engenharia é de sete meses.

“Será um equipamento de saúde pública de primeira qualidade, seguindo o padrão que buscamos fazer em todo Estado. Nosso intuito é continuar avançando, mesmo com a pandemia trazendo muitas dificuldades para todos nós. A população terá na UPAE uma estrutura importante, tanto nas especialidades para fazer os exames como na garantia de um bom atendimento a todos”, afirmou Paulo Câmara.

Em maio de 2015, as obras foram paralisadas por problemas contratuais com a empresa responsável, deixando o equipamento com 54% de sua estrutura física concluída. A nova fase será realizada pela empresa Config Engenharia Ltda, e quando finalizada terá representado um investimento total de R$ 9,6 milhões.

De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros, o equipamento irá desafogar os atendimentos nos municípios. “É uma satisfação estar participando desse momento junto aos prefeitos. Esse equipamento levará cada vez mais saúde à população de toda região”, ressaltou.

UNIDADES – Em 2013, Pernambuco ganhou as primeiras Unidades Pernambucanas de Atenção Especializada (UPAEs), com a proposta de proporcionar à população do interior do Estado acesso a consultas com médicos especialistas. Atualmente, estão em funcionamento as unidades dos municípios de Garanhuns, Petrolina, Caruaru, Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, Salgueiro, Arcoverde, Limoeiro, Ouricuri e Belo Jardim, beneficiando os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) desses municípios e cidades vizinhas.

Todas as UPAEs contam com consultórios e modernos centros de apoio ao diagnóstico e exames. Entre as especialidades médicas oferecidas estão oftalmologia, otorrinolaringologia, neurologia, ortopedia e cardiologia. Quando necessário, os pacientes podem fazer os exames solicitados no próprio local, como os laboratoriais, eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa, Holter, teste ergométrico, raio-X, endoscopia, ultrassonografia, entre outros.

Participaram da solenidade o secretário estadual de Saúde, André Longo; o secretário-executivo da Casa Civil, Carlos Eduardo Figueiredo; e o chefe do Gabinete de Projetos Estratégicos, Renato Thiebaut. Além do prefeito de Carpina, Manuel Botafogo, e prefeitos de outras cidades da região.