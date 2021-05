Autorizada a operação da primeira etapa da rede de distribuição de água de Itaquitinga

O Governo de Pernambuco autorizou o início da operação da primeira etapa da rede de distribuição de água de Itaquitinga, município da Mata Norte do Estado. Com investimento de R$ 800 mil, a obra está garantindo agora o abastecimento de cinco bairros da região, beneficiando oito mil pessoas. O anúncio ocorreu durante reunião no Palácio do Campo das Princesas com o prefeito do município, Patrick Moraes.

“Garantir água de qualidade com regularidade para a população é um grande desafio. Temos feito grandes investimentos para ampliar cada vez mais a rede de captação e distribuição, permitindo que cada vez mais pernambucanos tenham acesso à água potável”, destacou Paulo Câmara.

Na obra, foram implantados sete quilômetros de rede de distribuição, com diâmetros de 50 e 250 milímetros, nos bairros de Chã de Fogo, Campo do Vasco, Loteamento São José, Oratório e Centro. Com a expansão da rede, a população que não contava com abastecimento regular, passa a receber água nas torneiras todos os dias.



“Sabemos da importância dessa intervenção no município. Por isso, durante a reunião já tratamos da elaboração de um projeto para continuar expandindo ainda mais essa rede. A cidade cresceu historicamente sem o acompanhamento da infraestrutura hídrica, e o objetivo é fazer com que essa expansão contemple toda a cidade”, detalhou a secretária estadual de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Fernandha Batista. Também estiveram presentes o secretário-executivo da Casa Civil, Carlos Eduardo Figueiredo, o deputado federal André de Paula e o deputado estadual Joaquim Lira.