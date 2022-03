AVC volta a ser a causa mais comum de morte no Brasil após queda de casos de Covid

Com a redução de casos de Covid-19 no país – de 60,4% na média móvel de mortes desde o pico nas ocorrências causadas pela variante Ômicron, o AVC (Acidente Vascular Cerebral) voltou a liderar o ranking de óbitos por doenças no Brasil.

Segundo dados do Portal de Transparência dos Cartórios de Registro Civil do Brasil, na semana de 16 a 22 de março, os AVCs causaram 843 mortes no país, o dobro dos registros de óbitos por Covid (421).

Especialistas da Rede Brasil AVC estão à disposição para falar sobre a doença (no Brasil, a cada cinco minutos, uma pessoa morre após ter um AVC), a necessidade da identificação rápida dos sinais e atendimento ágil, e os fatores de risco e prevenção (o AVC pode ser evitado em até 90% dos casos se os principais fatores de risco modificáveis puderem ser controlados).

Os profissionais também podem abordar a importância da preparação dos agentes de saúde, enfermeiros e médicos da Atenção Primária no combate à doença – já que a Atenção Primária é a porta de entrada do SUS e atende até 80% dos problemas de saúde da população, além do acesso do paciente a centros de AVC com certificação internacional que atesta a qualidade das instituições de saúde no que se refere à estrutura, assistência e tratamento da doença. A Certificação internacional gratuita é concedida pelo World Stroke Organization (Organização Mundial de AVC), junto à Sociedade Ibero-Americana de Doenças Cerebrovasculares (SIECV). Atualmente, é dada à hospitais da América Latina e, futuramente, será expandida para outras regiões do mundo.

A Rede Brasil AVC é presidida pela neurologista Sheila Cristina Ouriques Martins, também presidente-eleita da World Stroke Organization.

Sobre a Rede Brasil AVC

A Rede Brasil AVC é uma organização não governamental criada em 2008 com a finalidade de melhorar a assistência multidisciplinar ao paciente com AVC em todo o país. É formada por profissionais de diversas áreas que, unidos, lutam para diminuir o número de casos da doença, melhorar o atendimento pré-hospitalar e hospitalar ao paciente, melhorar a prevenção ao AVC, propiciar a reabilitação precoce e reintegração social. Mais informações no site http://www.redebrasilavc.org.br/.

Sobre a World Stroke Organization (Organização Mundial de AVC)

A World Stroke Organization (Organização Mundial do AVC) é o único órgão global voltado exclusivamente para o AVC. Com cerca de 3.000 membros individuais e 90 membros da sociedade em todas as regiões do mundo, representa mais de 55.000 especialistas em AVC em ambientes clínicos, de pesquisa e comunitários.

Mais informações em https://www.world-stroke.org/.