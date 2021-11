Banda Revoltosa de Nazaré da Mata celebra 106 anos de fundação

A Capital Estadual do Maracatu celebra, hoje (05), os 106 anos de fundação da Sociedade Musical 5 de Novembro- Banda Revoltosa, intitulada Patrimônio Vivo de Pernambuco. O aniversário será festejado amanhã com um evento na sede da Banda Revoltosa, a partir das 16hs.

A instituição funciona como uma porta de entrada para a criação musical, revelando grandes maestros, compositores e instrumentistas. Além da sua importância artística e cultural, a Banda Revoltosa é uma importante ferramenta de cidadania e interação social, com a inclusão de jovens na cena musical. Investindo na formação de jovens músicos, a Revoltosa é uma das principais escolas de música instrumental do interior de Pernambuco, profissionalizando instrumentistas de sopro que passam a compor diversas bandas militares e musicais do Estado e com reconhecimento nacional.

O presidente da Banda Revoltosa, Severino Belarmino da Silva, conhecido por Maestro Sapatão, ressalta que a origem do grupo está relacionada à união de membros divergentes de outras duas bandas de Nazaré da Mata. Com essa atitude “revoltosa” acabou dando o nome da banda e para a primeira apresentação foram usados instrumentos emprestados para uma apresentação na comunidade Lagoa Seca, em Upatininga- Distrito do município de Aliança, no dia 05 de Novembro de 1914. “Saíram os melhores músicos e alguns membros da diretoria. Foi formada uma comissão de Nazaré e foram até Upatininga. Pegaram instrumentos emprestados, graças a influência do padre Marinho e o maestro Joquinha. Em troca, o religioso pediu para eles tocarem na festa do padroeiro do distrito”, relembra o maestro Sapatão.

A partir dessa apresentação foi fundada a Sociedade Musical 5 de Novembro, que foi oficialmente registrada em 14 de Janeiro de 1915. O primeiro presidente foi Francisco Salustiano Correia e o primeiro maestro, João Alves Cantalice, o conhecido Mestre Joquinha.

Na sede da Banda Revoltosa, localiza na Praça Carlos Gomes, Nº 17, centro de Nazaré da Mata, são realizadas várias atividades para a formação musical, direcionadas para crianças e jovens da região. Além dos ensaios, oficinas e apresentações musicais, entre outras atividades. O local também dispõe de um rico acervo com a memória patrimonial formado por instrumentos musicais e documentos que registram a história da banda. No ano de 2008, a Banda Revoltosa passou a executar o projeto Ponto de Cultura Revoltosa, através do Ministério da Cultura e Fundarpe.

*Com informações do www.nossahistorianossamemoria.com.br