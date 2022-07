Banda Só Zoeira e Cantor Ronaldo Morais e seus repertórios

A Banda Só Zoeira fez uma animação brilhante durante o São João em Recife, como exemplo, no Morro da Conceição, Ipsep, Jardim São Paulo em Casa Amarela. A Banda Só Zoeira tocou na cidade de Buenos Aires, tocou em Lagoa do Oiteiro e na cidade de Carpina nesse São João e abrilhantou as festividades do Recife. A banda Só Zoeira é composta por músicos como Baixista, Guitarrista, Tecladista, Sanfoneiro, Percussão e o Vocalista mais Técnico de som e Rouds.

A banda está com dois shows marcados um para Surubim dia 23 e outro para a cidade de Itaquitinga, no dia 30.

Ronaldo Morais, em seu primeiro ano em carreira solo, tocou na cidade de Feira Nova e no Recife e tem show agendados para o dia 23 em Palmeirinhas, distrito de Glória do Goitá.

A banda de Ronaldo Morais é composta por Baterista, Baixista, Operador de Som, Tecladista, Sanfoneiro, Guitarrista, Percussionista e Rouds, fazendo um show no estilo mais tradicional, como Pé de serra, Marchinha, o forró autêntico que é o Baião e vaquejada.