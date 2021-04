Banda Tercina, da cidade de Tracunhaém, realiza live cultural amanhã

A Banda Tercina, da cidade de Tracunhaém, apresenta neste sábado dia 24 de abril às 20h

uma live com seu repertório que passeia pelos ritmos da região como maracatu rural, frevo,

baião, coco de roda associado ao funk, rock, reggae e outros estilos.

A banda que tem um diferencial por se tratar de uma banda instrumental terá um convidado

durante toda a apresentação, o artista plástico Adeilso Nascimento também de Tracunháem, o

artista fará uma pintura em tela, será uma junção entre música e arte visual que mostrará

parte da potencialidade artística que vem dos canaviais da Mata Norte.

A transmissão será realizada pelo Youtube, com acessibilidade para surdos e ensurdecidos.

A Banda Tercina é composta por Luciano Leite no baixo elétrico, Adeildo Porfírio na guitarra,

Felipe Vieira no trombone/percussão e João Paulo na bateria e percussão.

Essa live teve o incentivo da Lei Aldir Blanc, Secretária de Cultura do Estado, Fundarpe e

Governo do Estado de Pernambuco. Foi realizada pela Moenda Filmes e Produções.