Bares e restaurantes do Recife se preparam para a Cola do Mundo

No país do futebol, a torcida brasileira está animada para ver a nossa seleção entrar em campo e quem sabe levar a melhor trazendo a taça do hexa. A Copa do Mundo acontece no Catar até o dia 18 de dezembro e a estreia do Brasil nos jogos do mundial será nesta quinta-feira (24), contra a seleção da Sérvia, a partir das 16h.

Como acontece em período de Copa do Mundo, cada partida promete ser um evento à parte, comemorado nos quatro cantos do país. No Recife, bares e restaurantes da cidade já se preparam para o mundial e criam cardápios e ações diferenciadas para receber os torcedores.

É o caso do Entre Amigos – O Bode, com duas unidades em Boa Viagem e outra no Espinheiro. Os três restaurantes da rede no Recife já se vestem de verde e amarelo, ganharam painéis de led gigantes e novo cardápio de petiscos para receber os torcedores. Além disso, também foram criadas ações divertidas para movimentar os espaços durante cada jogo. Uma delas conta com a participação do folclórico futebolista Mauro Shampoo, ex-jogador do Ibis Sport Club, conhecido como “o pior time de futebol do mundo”. Ele irá se revezar entre as unidades da rede levando suas performances animadas para interagir com os clientes e reforçar a torcida pernambucana rumo ao hexa.

Na Arena Entre Amigos, todos os pratos do cardápio de petiscos tiveram inspirações em países como o Brasil, Catar, Estados Unidos, Alemanha, Uruguai e Argentina. Uma boa pedida à moda brasileira é o Churrasco Entre Amigos (carne de sol de bode com farofa de batata doce) ou a Tábua Rumo ao Hexa (duo de caldinhos, mini pasteizinhos de queijo e bolinhos de macaxeira com carne de sol). O prato inspirado no Catar é o Croquete de Cordeiro com molho de iogurte e hortelã. Já o prato dos Estados Unidos é o Ragu de Cordeiro (Lascas de cordeiro barbecue, com batata canoa e molho sour cream). Com inspiração no Uruguai, tem o Churrasco Chimichurri (Carne de sol com chimichurri uruguaio, cebola na brasa, farofa de jerimum e cubos de queijo coalho).

Para lembrar a Alemanha, nada mais apropriado que o Wurst 7×1 (linguiça artesanal suína com cebola ao forno, tomilho, vinagrete de feijão verde e shitake). Tem ainda o prato da Argentina, o Ancho Suíno (Ancho suíno na marinada do chef com purê de batata, provolone e geleia de pimenta). As unidades da rede Entre Amigos funcionam diariamente, no horário das 11h à 0h. E durante os jogos da Copa do Mundo não haverá cobrança pelo acesso aos ambientes dos restaurantes. Os clientes pagarão apenas pelos pratos que forem consumidos.