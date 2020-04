Barreiras itinerantes iniciam serviços nos bairros de Caruaru

Dentro das medidas de combate ao Covid-19, a Prefeitura de Caruaru iniciou ações com equipes Motorizadas Integradas Itinerantes, compostas pelo efetivo oriundo das Barreiras Sanitárias (Secretaria de Saúde, Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Agentes de Trânsito e Bombeiro Civil), com o objetivo de ampliar os serviços de orientações, instruções e medição de temperatura em 10 bairros deste município, em caráter educativo.

O Mapa de Calor da Secretaria de Saúde apresenta diariamente uma preocupação com relação ao grande número de pessoas que não estão em quarentena. Dessa forma, as equipes são direcionadas aos bairros.

“Com as barreiras itinerantes conseguimos potencializar as ações, estamos cobrindo mais bairros, o mapa de calor nos mostra os locais com maior movimentação das pessoas. Esse novo modo operante permite maior alcance no território, por meio dos dados da tecnologia de monitoramento dos smartphone podemos atuar nos locais de maior vulnerabilidade do ponto de vista do isolamento necessário do enfrentamento da Covid-19 ”, destacou a secretária de Ordem Pública, Karla Vieira.

Em três semanas de operação das barreiras sanitárias em Caruaru, com 10 pontos itinerantes de atuação, quase 150 mil pessoas foram alcançadas. No total, mais de 30 mil veículos foram abordados, como caminhões e caminhonetes; transportes intermunicipais, como ônibus, vans e toyotas, assim como veículos de passeio e motos com placas de outras cidades.

Desses, cerca de 1000 veículos voltaram para os seus lugares de origem, sem acessar o município. Os carros parados estavam com passageiros enquadrados nos grupos de risco. Mais de 8 mil pessoas foram identificadas em situação de vulnerabilidade, os idosos correspondem a 59,68% , crianças 37,16% e gestantes a 3,16%.

Aferição da temperatura – No último dia 07 de abril, a Secretaria de Saúde de Caruaru passou a utilizar os termômetros com infravermelho nas abordagens feitas pelas barreiras sanitárias do município.

O equipamento serve para aferir a temperatura da população que for abordada e auxiliar na identificação de casos suspeitos de Covid-19 na cidade. Mais de mil pessoas, tiveram a temperatura aferida, 12 pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde.

As barreiras sanitárias são coordenadas pela Secretaria de Ordem Pública, em um trabalho conjunto com a guarda municipal, agentes de trânsito, agentes de saúde, fiscais de ordem pública e bombeiros civis (voluntários).

Foto: Jorge Farias