Barreiras sanitárias intensificam combate ao Coronavírus em Santa Cruz

Para combater o contágio pelo novo Coronavírus e evitar a aglomeração de pessoas, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe vem intensificando as barreiras sanitárias na entrada e saída da cidade. As contenções também estão localizadas no Calçadão Miguel Arraes de Alencar e Moda Center Santa Cruz.

A ação acontece através das Secretarias de Saúde, Defesa Social, Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Econômico. São aproximadamente 100 profissionais envolvidos, entre eles: Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Guardas Civis Municipais (GCM) e Agentes de Trânsito. As barreiras acontecem nos dias de feiras, vão durar até o final da pandemia e estão de acordo com decretos federais, estaduais e municipais.

“As barreiras sanitárias são importantes instrumentos para combater esta pandemia que é mundial. Além da distribuição de máscaras e álcool em gel, os agentes atuam fiscalizando, informando e prevenindo o povo sobre a Covid-19. Sabemos que é um momento difícil que Santa Cruz do Capibaribe vive, mas com a colaboração de todos, vamos vencer esse vírus”, contou o prefeito Edson Vieira.

Os Agentes de Saúde trabalham com ação educativa, entregando máscaras, aplicando álcool em gel e distribuindo panfletos aos condutores e passageiros de veículos. Já os Agentes de Trânsito e Guardas Municipais fazem o mapeamento das excussões que estão indo ao Calçadão Miguel Arraes de Alencar e Moda Center, como também, atuam na organização do trânsito e realizam abordagens nas proximidades das feiras.

No último final de semana, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe instalou em conjunto com a câmara de vereadores, tendas nas intermediações das duas agências bancárias da Caixa Econômica Federal. A medida tem o intuito de proporcionar acomodações adequadas às pessoas que precisam utilizar serviços bancários, principalmente para as que vão receber o Auxílio Emergencial do Governo Federal.

Foto: Ascom/Santa Cruz do Capibaribe