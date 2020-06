Bebê é abandonado em uma igreja em Vicência

Um bebê de 11 dias de vida foi abandonado, nesta quinta (18), dentro da Igreja Matriz de Santa’Ana, em Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, distante 87 quilômetros do Recife. A Polícia Civil investiga o crime de abandono de incapaz e procura uma mulher, que esteve na paróquia e deve ser a mãe do menino. Ao lado dele, havia bolsas com roupas e fraldas, além do cartão de vacinação.

Imagens de câmeras de segurança da matriz mostram o momento em que uma mulher se aproxima da igreja, localizada no Centro da cidade, com o menino nos braços. O abandono, ocorrido por volta das 8h40, mobilizou, além da polícia, fiéis e conselheiros tutelares.

De acordo com Janildo Souza, conselheiro tutelar de Vicência, o bebê foi levado para o Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) da cidade. Agora, segundo o conselheiro, o caso ficará com o Ministério Público.

Secretária paroquial, Maria do Socorro da Silva contou ao G1 que encontrou a criança perto da porta de entrada da igreja, sobre uma manta azul. “O menino estava todo arrumadinho. Tinha roupinhas e fraldas, em duas bolsas, que foram deixadas com ele’, afirmou.

Socorro disse, ainda, que viu a mulher, no momento em que ela passou na frente da sua sala, na paróquia. “Era uma mulher forte, que estava com a criança. Primeiro, a vi por trás e depois cruzei com ela. Parecia que ela estava dando de mamar”, afirmou.

A secretária da paróquia informou também que em uma das bolsas estava o único documento, o cartão de vacinação da criança, contendo o nome de uma mulher, que deve ser a mãe, responsável pelo abandono. “Vimos no cartão que o menino tem 11 dias de vida, mas não foi batizado”, observou.

Ela contou também que depois de cruzar com a mulher perto da entrada da igreja, voltou para a sala para resolver questões da paróquia. Em seguida, foi até o templo e viu a criança, ao lado da porta.

Socorro disse que, a princípio, pensou que alguém estivesse com o bebê. Só depois de algum tempo, percebeu que o menino havia sido deixado lá, sozinho. “A mulher saiu da igreja usando uma máscara”, lembrou.

A secretária paroquial disse que a comunidade está comovida. “Foi uma emoção forte”, destacou Socorro, informando que os paroquianos se mobilizaram para levar o bebê para o posto de saúde. Em seguida, o menino foi alimentado e recebeu os cuidados no Creas.

O conselheiro tutelar Janildo Souza esteve na delegacia de Vicência no início da tarde. “A gente acionou a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Agora, estão atrás da mulher”, comentou.

O conselheiro disse que as equipes já têm a identificação da mãe do bebê. “A gente soube que ela teria procurado o conselho de Aliança (cidade vizinha), há algum tempo. Só não sabemos qual o motivo ainda. Estamos esperando o relatório do Conselho Tutelar de lá”, declarou.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está investigando a ocorrência. Ainda segundo a corporação, a apuração “seguirá até a completa elucidação do ocorrido”.

Reportagem Rede Globo

Imagem ilustrativa