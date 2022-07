Beleza e poesia da Moda Autoral Pernambucana é reverenciada na estreia da Passarela Fenearte

A 22ª Fenearte reverenciou, no último sábado (09), a moda autoral pernambucana com a estreia da Passarela Fenearte. O desfile de abertura, inspirado nos 30 anos do Movimento Manguebeat, foi comandado pelos 74 criativos e estilistas na Loja da Moda Autoral Pernambucana (Mape). A Mape é uma iniciativa de ação pública do Governo de Pernambuco para comercialização de estilistas e criativos, inaugurada em julho de 2021, em uma área integrada ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero.

O público compareceu em peso ao desfile e lotou o mezanino do Centro de Convenções. A Passarela foi embalada pelo show de Almério. O cantor pernambucano nascido em Altinho, tornou-se conhecido nacionalmente em 2017, quando se apresentou no palco sunset do Rock in Rio, ao lado de Johnny Hooker e Liniker. Com músicas de sua autoria, clássicos da MPB e do movimento mangue, Almério fez o público recordar canções clássicas da MPB dos anos 1960 e 1970. A Passarela Fenearte segue com desfiles diários sempre às 18h e às 20h até 16/07. Ao todo serão 15 desfiles com criações de estilistas, estudantes de moda e projetos sociais pernambucanos.

O estilista Eduardo Ferreira que prestigiou o desfile e possui carreira consagrada em Pernambuco como figurinista e criador da estética mangue elogiou o evento. “A participação de Almério foi um acerto enorme, achei a performance incrível. As roupas foram um show a parte com toda a sua criatividade, carregando todo o DNA criativo da moda pernambucana. A ideia de ser um desfile acompanhado por um show traz toda uma bossa especial para o encontro. Só acertos”, arrematou.

LOJA MAPE NA FENEARTE – Na Fenearte, a Loja Mape conta com um espaço exclusivo, reforçando o seu conceito apresentando marcas e criativos pernambucanos, cujos trabalhos são elaborados e produzidos com a utilização de saberes e locais.

EXPRESSO FENEARTE – Chegar à Fenearte está mais fácil. Um esquema especial de linhas expressas de ônibus foi montado saindo dos principais shoppings do Recife. O serviço é gratuito e tem saídas programadas a cada 15 minutos. As linhas estão disponíveis no Shopping Tacaruna, das 13h às 23h, nos dias de semana e aos sábados e domingos das 9 às 23h.

Já no Shopping Rio Mar os micro-ônibus funcionarão das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h nos finais de semana, no estacionamento do centro de compras (próximo ao Diagmax) com destino ao Centro de Convenções. O pagamento do estacionamento no shopping RioMar será progressivo.

DOMINGO – Uma programação intensa garantiu a diversão para os visitantes que comparecerem ao evento. No mezanino, na Passarela Fenearte acontecem os desfiles do Senac Recife (18h) e das Quilombolas de Conceição das Criolas (20h); Na Cozinha Fenearte, será a vez dos chefs Anna Corina (16h30) e Rapha Vasconcelos (18h30); Ainda no mezanino, com inscrição gratuita serão disponibilizadas as seguintes oficinas: Iniciação na Arte da Xilogravura com Mestre Edilson Oliveira, O Som do Barro com Mestre Nado, String Art com Adriano Emidio, Serigrafia Artesanal Manguetown com Ed Sá, Sementes e ráfia, estética natural através das biojóias por Déborah Assunção, Cianotipia – impressões artesanais com a luz do sol pelos olhos de Felipe e linhas com a Pingouin.

No palco principal, apresentam-se a Tribo Indígena Carijós do Recife (14h), Orquestra Yourubá (15h), Majé Molê (16h) e Mestres do Coco de Pernambuco (17h) e Mestre Ulisses do Coco (18h). No Espaço Fenearte Cidadania, às 17h, tem contação de histórias com Kemla Baptista.

SERVIÇO 22ª FENEARTE

Data: 06 a 17 de julho de 2022 – Horário de abertura: das 14h às 22h, de segunda a sexta, e das 10h às 22h, aos sábados e domingos – Ingressos: Segunda a quinta: R$10,00 (inteira) e R$5,00 (meia) Sexta, sábado e domingo: R$12,00 (inteira) e R$6,00 (meia).

Venda online: www.ticketsimples.com

Observação: Meia-entrada para estudantes, crianças até 12 anos, professores e pessoas com mais de 60 anos, servidores do sistema estadual de ensino, portadores de câncer, jovens pertencentes a famílias de baixa renda e pessoas com deficiência, doadores de sangue frequentes e medula óssea. Todas com a devida documentação comprobatória.

Gratuidade para crianças de colo até 24 meses (Dois anos). De 25 meses, dois anos e 01 mês ate 12 anos paga meia entrada.