Bibliosesc e contadores de histórias movimentarão 200 meninos e meninas no incentivo à leitura no Bairro dos Coelhos

A última edição da pesquisa Retratos da Leitura (2022) no Brasil revelou que 31% dos brasileiros nunca compraram um livro e quase metade da população não tem o hábito de ler, por isso, a Legião da Boa Vontade (LBV) trabalha para tornar este universo mágico da leitura como um caminho interessante para enriquecer o vocabulário, aguçar a criatividade, a escrita e a imaginação, na formação de cada leitor para toda a vida.

Nesta terça-feira, 18 de abril, em que celebra o Dia Nacional do Livro Infantil, a partir dás 9h, as crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Criança: Futuro no Presente! mantido pela LBV no Bairro dos Coelhos, navegarão no fantástico mundo dos livros. Elas vão receber, a visita da Bibliosesc, unidade móvel do Serviço Social do Comércio (Sesc) que fará sua parada no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV. Os pequenos da entidade, vão contar com escritores e contadores de histórias, na qual promoverão um dia divertido e bastante cultural, entre eles, Henrique Pontes (Ponttinho) e Nati Mélo com o “Brincando de Imaginar”.

A biblioteca itinerante do Sesc, promove o hábito da leitura, disponibilizando obras infantojuvenis à população de baixa renda, em escolas e entidades como a LBV, que proporcionará um dia lúdico para 200 meninos e meninas, na faixa etária de 6 a 15 anos. A pequena Sophia Vitória, de 8 anos, afirma que o incentivo que recebe na Instituição, já criou bons hábitos em casa. “Sempre que vou dormir peço para minha mãe ler para mim uma história”, diz a atendida.

“Nós educadores contamos histórias, mostrando as ilustrações dos livros para as crianças. Elas interagem e também constroem novas histórias. Como a leitura é muito importante no nosso dia a dia, e no enriquecimento da língua portuguesa no desenvolvimento da imaginação”, afirma a educadora social da entidade, Sheila Cristiane.

Criando bons hábitos

Essas atividades têm como base a inovadora proposta pedagógica da LBV, criada pelo educador Paiva Netto. Formada pela Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão Ecumênico, a linha educacional alia o sentimento ao desenvolvimento da inteligência dos pequeninos, formando assim “Cérebro e Coração.”

Por isso estimular as crianças a manterem ou criarem o hábito da leitura é extremamente importante, a fim de que no futuro esse interesse continue, mesmo com o aumento das distrações na área digital.

Serviço: Bibliosesc e contadores de histórias movimentarão 200 meninos e meninas no incentivo à leitura no Bairro dos Coelhos

Evento:

Data: 18/04/2023 (terça-feira) – Horário: 9h

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro Coelhos – Recife/PE