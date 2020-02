Blocalhau mistura baile, bloco e grandes atrações

Há 17 anos a quarta-feira de cinzas não é mais a mesma no Recife Antigo, nem é “ingrata”, como diz uma antiga canção de Carnaval. Uma mistura de baile e Bloco chamada Blocalhau é que comanda a folia pós-carnaval. Segundo o presidente da agremiação, o advogado Ney Araújo, “este ano teremos mais novidades, atrações e animação”. O público que participa do baile climatizado, realizado no Buffet Di Blanco, à rua da Apolo, depois acompanha o bloco desfilando pelas ruas e praças do Bairro do Recife.

O jornalista Ramos Silva, que participou de vários bailes e desfiles, explica que “a característica principal do Blocalhau, é que ele agrega todos os ritmos pernambucanos, do frevo ao maracatu, privilegiando os artistas locais. O Blocalhau já pode ser considerado um dos símbolos do carnaval pernambucano”.

O Bloco Carnavalesco Misto Blocalhau foi fundado

em 2003, no Bairro do Recife Antigo. O baile carnavalesco climatizado acontece no dia 26 de fevereiro deste ano, com a Orquestra do

Maestro Bozó (a mesma do Bloco da Saudade) e mais de 20 grandes artistas. Às 17h, desfile pelas ruas e praças do Recife Antigo, sem hora

para parar, com a Orquestra de Frevo do Maestro Carlos Rodrigues (do Homem da Meia-Noite). Às 18h, no Marco Zero, queima e show de fogos de artifício e roda de frevo com show de passistas e prosseguimento do desfile de rua.

Este ano, os homenageados são os Bonecos Gigantes de Olinda, Bia Villa-Chan, Rogério Rangel, Cezinha, Anne Barreto, Jô Mazzarolo, Hugo Esteves, Maestro Marco César, Bloco Lírico Flor do Tamarindo (de Carpina) e homenagem póstuma a Rosinete Ferreira Barbosa (Rosa). A animação do baile será comandada também pelos Bonecos Gigantes de Olinda e Bateria da Gigante do Samba.

Participam ainda da festa os cantores Getúlio Cavalcanti, Nádia Maia, Ed Carlos, Cristina Amaral, Maestro Forró, Irah Caldeira, Cezinha, Bia Villa-Chan, Belo Xis, Veio Mangaba, Cinderela, Beto Hortiz, Cylene Araújo, Xinelo Rasgado, Edilza Aires, Cassius Cavalcanti, Dudu do Acordeom, Adriana B, Rogério Rangel, Kelly Rosa, Bráulio de Castro, Lourdinha Oliveira, Guerreiros do Passo, entre tantos outros artistas. O baile, assim como o desfile, será todo gravado em DVD, com uma hora de duração.