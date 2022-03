Bloco Rural Estrelinha festeja 60 anos com encontro de cultura popular

Neste fim de semana a cidade de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte do Estado, será palco de um importante encontro de cultura popular. O evento, dedicado às comemorações dos 60 anos do Bloco Rural Estrelinha, terá apresentações de coco de roda, ciranda, maracatu rural, Boi de Carnaval, entre outros ritmos locais e regionais. A festividade, realizada ao ar livre, deve atrair cerca de 10 mil pessoas. Esta é a primeira vez que o município sedia um evento oficial de rua, desde o início da pandemia de Covid-19. A programação, que conta com o incentivo do Governo do Estado, por meio do Funcultura, começa neste sábado (19) e segue até o domingo (20), na rua Álvaro de Rêgo Barros ( Em frente ao 2º Batalhão da Polícia Militar, em Nazaré da Mata).

Na primeira noite de apresentações culturais, o público prestigia o show especial do Bloco Rural Estrelinha. A agremiação carnavalesca, em atividade desde de 15 de março de 1962, traz toda beleza, colorido e musicalidade, que são marcas registradas do grupo. Para deixar o clima ainda mais animado, o evento recebe a Ciranda Terno da Mata, com seu som regional e poesia artística. Em seguida será a vez do Maracatu Rural de Baque Solto Estrela Brilhante entrar em cena. O grupo, que tem à frente o Mestre de Maracatu, Barachinha, ícone da poesia popular e dos versos de improviso, promete trazer toda beleza, cores e encantos do brinquedo popular, composto por crianças, adolescentes, jovens e adultos. A celebração traz, ainda, apresentação cultural do Coco de Engenho, que promete colocar todo mundo para dançar e levantar poeira com as batidas dos pés e o movimento do corpo. Por fim, entram em cena as Januárias, grupo feminino que reúne pé-de-serra, forró e muita diversão. A programação terá início às 22h e segue até às 2h.

No domingo (20), a folia começará mais cedo, a partir das 16h. O Bloco Rural Andaluza, que é Ponto de Cultura, da cidade de Tracunhaém, traz toda riqueza do clima do carnaval rural para o público. A folia momesca também estará representada na festividade, por meio do Boi Charuto, grupo de cultura popular da cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata. A Ciranda Bela Rosa, do Mestre Bi, é uma das atrações artísticas que se somará à programação, com danças, versos e muita energia positiva. Além disso, o Coco da Mata fará toda alegria com seu som autêntico. A despedida ficará a cargo do músico e artista, Nailson Vieira, com seu projeto solo, que mescla maracatu, ciranda e todo regionalismo musical da Mata Norte.