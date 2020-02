Bloco Tenda Caipira desfila próximo domingo (09) em Olinda

O Bloco Tenda Caipira ganha as ruas da cidade de Olinda no próximo domingo (09) com toda a irreverência do Carnaval. A concentração inicia às 12h, na Rua Cândida Luiza – em Guadalupe/Olinda, próximo ao Clube Cariri. A animação fica por conta de Vadinho e Forró Xamego e contará com a presença da Rainha da Beleza Plus do Carnaval de Pernambuco, Elizangela Ramos.

Idealizado e fundado por Auriberto Cavalcanti da Silva, em 20 de setembro de 2014, o Bloco Carnavalesco Tenda Caipira recebeu esse nome porque seu fundador é apreciador da cultura Nordestina em especial o São João. “Onde tem forró tem menos violência e a igualdade de ritmos torna-se um marco na multiculturalidade do povo e de Pernambuco”, explica Auriberto Cavalcanti.

O bloco teve seu começo numa brincadeira entre amigos que estavam tocando zabumba embaixo de uma tenda e tiveram a iniciativa de sair tocando forró pé de serra pelas ladeiras de Olinda. O sucesso é garantido e a agremiação vem ganhando mais foliões ao longo dos anos.

Um dos diferencias do Tenda Caipira é que o bloco remete as características do povo do Nordeste em sua musicalidade, e os amante do autêntico forró pé de Serra arrasta literalmente o pé no sobe e desce das ladeiras da cidade patrimônio histórico da humanidade.

“Nessa imersão de valorização a cultura nordestina não poderia faltar o autêntico forró Pé de Serra, a feijoada, aquela sopa, a caipirinha, a cerveja gelada e o autêntico chapéu de palha”, ressalta Auriberto Cavalcanti.