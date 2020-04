BOLETIM COVID-19 SES-PE

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quinta-feira (02.04), 11 novos casos da Covid-19 no Estado. Com a atualização, Pernambuco contabiliza 106 ocorrências pelo novo coronavírus. Mais 1 óbito também foi confirmado, subindo para 9.

De acordo com o boletim epidemiológico desta quinta (02.04), dos 11 novos casos confirmados, 2 são do sexo masculino, com idades entre 31 e 61 anos; e 9 do sexo feminino, na faixa etária entre 33 e 71 anos. Dos pacientes, 10 são residentes do Recife e 1 de Jaboatão dos Guararapes.

Até agora, os 106 casos confirmados estão distribuídos por 12 municípios (Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Palmares, Belo Jardim, Caruaru, Petrolina, Ipubi, Aliança, Goiana), além do Arquipélago de Fernando de Noronha e da ocorrência de pacientes em outros Estados e países.

No momento, 30 pacientes estão internados, sendo 19 em UTI/ UCI e 11 em leitos de isolamento. Outros 50 estão em isolamento domiciliar e 17 já se recuperaram da Covid-19.

Sobre o novo óbito, trata-se de uma mulher de 37 anos, residente no Recife, com relatos de problemas cardíacos. No dia 25/03 foi atendida em uma emergência de uma unidade privada, sendo medicada para dor no corpo e dor de garganta, recebendo alta médica. No dia 26/03, relatou desconforto respiratório intenso, dores no corpo, além de apresentar cianose (coloração azul-arroxeada) das extremidades, sendo socorrida na mesma emergência, onde foi entubada, mas não resistiu.

Estão sendo realizadas as devidas orientações sobre isolamento e monitoramento dos familiares e contatos da pacientes.

As três novas curas anunciadas são de dois homens, 47 e 34 anos, ambos residentes do Jaboatão dos Guararapes e uma mulher, de 39 anos, moradora do Recife.