Boletim Epidemiológico COVID-19 na Mata Norte

Com as novas medidas restritivas, para a diminuição da proliferação dos casos de COVID19, os municípios da Mata Norte têm adotado as recomendações e aumentado à fiscalização para o cumprimento das mesmas.

De acordo com o Boletim Epidemiológico nos 19 municípios que formam a região foram confirmados um total de 13.876 casos de pacientes contaminados com o novo coronavírus. Desse quantitativo, 572 evoluiu para óbito e outros 10,168 alcançaram a cura clínica da COVID19.

Ainda segundo o levantamento, nos últimos cinco dias houve um acréscimo de 171 novos casos confirmados e 96 pacientes recuperados. No mesmo período foram confirmados laboratorialmente 08 óbitos nas cidades de Carpina, Paudalho, Nazaré da Mata, Vicência, Timbaúba e Tracunhaém. Essas localidades fazem parte da área de atuação da segunda Gerência Regional de Saúde, situada no município de Limoeiro.

O município de Lagoa do Carro registrou um aumento de 9,8% da curva epidemiológica e o comitê de enfrentamento a COVID19, decidiu em reativar em caráter de urgência os leitos do centro de testagem, a fim de evitar um colapso no sistema municipal de Saúde. A cidade registra um total de 203 casos confirmados e 14 óbitos.