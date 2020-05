Boletim PE contra a COVID-19

AUXÍLIO AOS ESTADOS | O governador Paulo Câmara participou de videoconferência hoje (20), com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre. Para o governador, o fato mais importante do encontro foi a promessa de Bolsonaro de sancionar, ainda hoje, o projeto de ajuda financeira aos estados e municípios. “O projeto espera a sanção do presidente há duas semanas. Esperamos que isso se defina e que possamos contar com esses recursos para continuar enfrentando a epidemia e realizando os investimentos necessários para honrar os compromissos da gestão”. O PL 39/2020 prevê R$ 60 bilhões a título de socorro financeiro para estados e municípios. Deste montante, Pernambuco deverá receber R$ 1,4 bilhão, que irão ajudar na recuperação de parte das perdas do tesouro estadual com a crise, incrementar os investimentos em saúde e assistência social, além de contribuir para a manutenção dos serviços essenciais e das ações de enfrentamento à pandemia. http://www.pe.gov.br/b/22675.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO | Amanhã (22), o Governo do Estado começa a pagar a segunda parcela do Cartão Alimentação Escolar, beneficiando 322 mil famílias de estudantes em situação de vulnerabilidade, que dependem da merenda fornecida nas escolas da Rede Estadual. O investimento é de R$ 16 milhões, e o benefício será creditado automaticamente nos cartões que foram entregues às famílias.

ISOLAMENTO | Os dados de hoje (21) mostram que Pernambuco tem mantido a elevação nos índices de isolamento social. O incremento médio foi de 12,8% no Recife, Jaboatão, Camaragibe, São Lourenço e Olinda, nos últimos 6 dias. Ontem (20), nas cinco cidades, a taxa média chegou aos 56,3%, contra 49,9% registrados no mesmo dia da semana anterior (13). De acordo com levantamentos da empresa InLoco, Pernambuco atingiu uma taxa de isolamento social de 52%. Uma semana antes (dia 13), esse índice era de 47,6%. Confira os índices nas cidades: http://www.pe.gov.br/b/22671.

CORONAVÍRUS | A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quinta (21), 1.351 novos casos de Covid-19 no Estado – são 23.911 no total. Entre aqueles confirmados hoje (21), 395 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 956 são casos leves. Do total de 23.911, 11.413 são graves e 12.498 leves. Dos graves, 1.947 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. Outros 4.311 estão internados, sendo 234 em UTI e 4.077 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. O boletim aponta que 4.176 pessoas já estão recuperadas da doença. Também foram computados 91 novos óbitos, ocorridos entre os 18.04 e 20.05, totalizando 1.925 mortes pela Covid-19 no Estado. Confira os detalhes: https://bit.ly/2ZCClwf.

ATENDE EM CASA | Amanhã (22), mais 178 mil pessoas dos municípios de Ribeirão, Sirinhaém, Xexéu, Camocim e Granito passarão a ser beneficiadas pelo aplicativo Atende em Casa, que orienta usuários com sintomas gripais de forma remota. Com isso, já são 93 municípios e cerca de 6,47 milhões de pernambucanos assistidos pela tecnologia, que já conta com 63,2 mil usuários cadastrados. Acesse pelo site www.atendeemcasa.pe.gov.br ou baixe o app em smartphones com sistema Android.

FERNANDO DE NORONHA |Hoje (21), o Governo de Pernambuco, em parceria com o Porto do Recife, enviou para 700 famílias de Fernando de Noronha duas mil doações de alimentos, água mineral, ração animal e itens de higiene. A iniciativa envolve as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Social, além do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE), empresas de alimentos e de transporte marítimo de cargas.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO | Começa amanhã (22) a primeira etapa do estudo epidemiológico que vai avaliar a circulação do Sars-Cov-2 em Fernando de Noronha. Ao todo, 900 moradores da ilha serão sorteados e acompanhados por um ano, desde que concordem em participar. O estudo fornecerá evidências para orientar ações de vigilância e controle da doença, além de apoiar a Administração nas decisões sobre a retomada das atividades sociais e econômicas na ilha. http://www.pe.gov.br/b/22670.

ÔNIBUS | Amanhã (21) começa uma nova etapa da requalificação da Av. Presidente Kennedy, em Olinda. O serviço acontece entre as ruas Governador Agamenon Magalhães e Gentil Ferreira Gusmão, e muda o itinerário de 8 linhas de ônibus. Saiba mais: https://bit.ly/36i8F8Q.

GUIA DE CONTRATAÇÕES | Já está disponível para download, no site da Secretaria da Controladoria-Geral do Estado, o “Guia de orientações práticas nas contratações – Covid-19”, com orientações para órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo sobre compras e contratações emergenciais destinadas ao enfrentamento da Covid-19. Confira: http://www.pe.gov.br/b/22673.

