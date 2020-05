Boletim: PE contra o novo coronavírus

DÚVIDAS | Para quem ainda tem dúvidas sobre a quarentena em 5 municípios – que já está em período educativo, mas começa a valer no próximo sábado (15/5), criamos uma sessão de perguntas e respostas no hotsite: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/quarentena-em-5-municipios-perguntas-e-respostas/. Caso você ainda precise de mais esclarecimentos, entre em contato com a Ouvidoria Geral do Estado pelo telefone 162 (ligação gratuita de telefone fixo e celular), das 7h às 19h. Em até 24h, você receberá as orientações solicitadas.

CORONAVÍRUS | A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta quarta (13), 592 novos casos de Covid-19 no Estado – são 14.901 no total. Entre aqueles confirmados hoje (13), 232 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 360 são casos leves. Do total de 14.901 casos já confirmados em Pernambuco, 7.876 são graves e 7.025 leves. Dos casos graves, 1.566 evoluíram bem, receberam alta hospitalar e estão em isolamento domiciliar. Outros 2.486 estão internados, sendo 237 em UTI e 2.249 em leitos de enfermaria, tanto na rede pública quanto privada. O boletim aponta que 2.600 pessoas já estão recuperadas da doença. Também foram computados 67 novos óbitos, totalizando 1.224. Confira os detalhes: https://bit.ly/2LsU6Wp.

FAKE NEWS | É falso que o Governo de Pernambuco comprou carros sem licitação para serem usados em blitzes nas cidades onde foi decretada a quarentena. Na realidade, viaturas modelo Jeep Renegade foram encaminhadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a 68 municípios pernambucanos. Os veículos foram doados pela Bancada Federal de Pernambuco através da Emenda Impositiva nº 7118005, e irão reforçar a segurança nas cidades. Antes de repassar, confirme em fontes oficiais! Confira boatos desmentidos: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/.

CESTAS BÁSICAS | Amanhã (14), o Governo de Pernambuco começa a distribuir cestas básicas para guias de turismo de todo o Estado. A ação visa minimizar os impactos sociais causados pela interrupção das atividades turísticas. Inicialmente, 175 profissionais serão atendidos no Centro de Convenções, em Olinda, das 10h às 13h. Ao todo, 619 guias regularizados no Cadastro Nacional do Turismo serão beneficiados. http://www.pe.gov.br/b/22601.

ÔNIBUS | Até o dia 21 de maio, oito linhas de ônibus que tiveram seus itinerários modificados devido à requalificação da Avenida Presidente Kennedy, em Olinda, terão seus percursos normalizados. Isso ocorre por conta do início das obras de drenagem da Rua Governador Agamenon Magalhães, que era usada como desvio pelos coletivos. Depois disso, os ônibus voltam a ter alteração no itinerário até a liberação definitiva do trecho em obras na Presidente Kennedy. Confira as linhas: https://bit.ly/3bvyYcG.

BRT | Amanhã (14), começa a operar a primeira das duas novas Estações de BRT da Avenida Conde da Boa Vista, no Recife. A estação da Rua do Hospício segue o mesmo modelo das demais estações do Corredor Leste/Oeste, com embarque e desembarque nos dois lados do equipamento. Quatro linhas de BRT deverão atender o espaço. Confira: https://bit.ly/3but5fF.

ATENDE EM CASA | O Atende em Casa é uma ferramenta que permite que pessoas com sintomas gripais recebam orientações de médicos e enfermeiros. O aplicativo está disponível em 32 cidades pernambucanas e já conta com 56 mil usuários cadastrados. Acesse o site www.atendeemcasa.pe.gov.br ou baixe o app em smartphones com sistema Android.

Informe-se sobre as medidas e decretos do Governo de Pernambuco para conter a propagação da Covid-19: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/#medidas.

Para denunciar descumprimento das medidas ligue 190.