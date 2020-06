Boletim: PE contra o novo coronavírus

LEITOS | O número de casos confirmados, de óbitos e de solicitações de vagas de UTI para pacientes com a Covid-19 vem caindo em Pernambuco desde a segunda quinzena de maio. Hoje (15), a Central de Regulação de Leitos de Pernambuco registrou a menor taxa de ocupação desde o dia 10 de abril – 87%. No momento, há 115 vagas de UTI disponíveis para o tratamento do novo coronavírus. A taxa de ocupação integra um conjunto de dados consolidados pela Secretaria Estadual de Saúde, que apontam para uma tendência de queda nos indicadores, com exceção do Agreste e Zona da Mata. Nestas regiões, a abertura do varejo foi adiada. https://bit.ly/3fwFh25.

CORONAVÍRUS | A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta segunda (15), 246 novos casos de Covid-19 no Estado – são 45.507 no total. Entre aqueles confirmados hoje (15), 143 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 103 são casos leves. Do total de ocorrências, 17.246 são graves e 28.261 leves. O número de pessoas recuperadas da doença é 28.894. Também foram confirmados 31 óbitos, ocorridos entre os dias 25 de abril e 14 de junho. Com isso, o Estado totaliza 3.886 mortes pela doença. Confira os detalhes: https://bit.ly/2UNDmOD.

TESTAGEM |A partir do dia 22 de junho, também terão prioridade para fazer o teste da Covid-19: trabalhadores sintomáticos de serviços essenciais (supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolina, imprensa, bancos, clínicas e hospitais veterinários) e de serviços de assistência social e atendimento à população em vulnerabilidade; usuários e profissionais de residências terapêuticas e unidades de acolhimento e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 24h; gestantes no pré-natal com sintomas gripais; pacientes no pré-operatório de cirurgias eletivas, conforme validação das comissões intra-hospitalares, e pacientes no pré-operatório de cirurgias oncológicas, mesmo sem apresentar sintomas gripais. A ampliação será possível graças à doação de 24 mil testes RT-PCR feita pelo grupo Unilever e à chegada de um equipamento de última geração que irá quadruplicar a capacidade de testagem do Estado. https://bit.ly/2AusnTu.

CURSOS EAD | O Governo do Estado está disponibilizando três mil vagas para cursos Ead: EAD com tutoria (Moodle), EAD autoinstrucional – sem tutoria (Moodle) e cursos EaD Online pelo Microsoft Teams (aulas transmitidas pela internet com horários definidos). A modalidade EAD Autoinstrucional oferece os cursos de Edição e processamento de imagens, Informática básica, Introdução a Web design e Técnicas de Atendimento ao público. Já os cursos autoinstrucionais são voltados para servidores públicos, terceirizados, estagiários e interessados em geral. As inscrições já podem ser feitas por meio do site www.cefospe.pe.gov.br. Confira: https://bit.ly/3hz20w3.

FAKE NEWS | Antes de repassar alguma notícia, confirme em fontes oficiais! Confira boatos já desmentidos: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br.

ATENDE EM CASA | O aplicativo Atende em Casa orienta usuários que estejam apresentando sintomas gripais sem a necessidade de deslocamento. Atualmente, a ferramenta está disponível para 8,9 milhões de pessoas em 162 municípios, o que representa 93,5% da população do Estado. Acesse em www.atendeemcasa.pe.gov.br ou baixe em celulares com sistema Android.

Para denunciar descumprimento das medidas ligue 190.