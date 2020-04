BOLETIM: PE contra o novo coronavírus

Na última quarta (15), Pernambuco confirmou 200 novos casos da Covid-19 – são 1.484 até agora. Desses, 942 estão em isolamento domiciliar e 331 internados, sendo 68 em UTI. Outros 68 pacientes já estão recuperados. Também foram confirmados mais 28 óbitos, ocorridos entre os dias 8 e 14 de abril. Com isso, já são 143 mortes pela doença no Estado. Os casos estão distribuídos por 60 municípios. Confira o boletim completo: http://www.pe.gov.br/b/22386.

PROFISSIONAIS | Já foram testados 855 profissionais de saúde com sintomas da Covid-19 em Pernambuco. Até agora, 486 casos foram confirmados e 369 descartados.

TESTES | Pernambuco já realizou um total de 4.633 testes de diagnóstico, sendo 389 nas últimas 24 horas.

LOCALIZAÇÃO | A Secretaria de Saúde de Pernambuco divulga, diariamente, a relação dos bairros onde são registrados os casos de Covid-19. Você pode consultar essa lista aqui: https://bit.ly/2yYCoHh Para visualizar mapas detalhando esses dados, clique neste link: https://www.irrd.org/covid-19/#mapas-pe.

LEITOS | Dos 1.000 leitos anunciados pelo Governo de Pernambuco para o enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus, atualmente, o estado tem – incluindo a rede pública e hospitais da rede privada conveniados ao SUS – 477 leitos, sendo 214 de UTI. A taxa de ocupação geral é de 74%. E a de UTI, 88%.

HOSPITAL | Além disso, o Governo de Pernambuco anunciou hoje (15) que serão abertos dez novos leitos de UTI no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Com isso, passa para 43 o número de leitos de terapia intensiva no HUOC, além dos 133 leitos de enfermaria já existentes, todos dedicados exclusivamente ao tratamento de pacientes da Covid-19. Outros 10 novos leitos de UTI deverão ser ativados no HUOC na próxima semana. Confira o pronunciamento do governador Paulo Câmara: https://youtu.be/6Eu4mU9kGP4.

INFLUENZA | Começa nesta quinta (16) a segunda etapa da campanha de vacinação contra a influenza. Neste momento, serão contemplados: povos indígenas; pessoas com comorbidades; privados de liberdade e funcionários do sistema prisional; caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo (motorista e cobradores) e trabalhadores portuários; e força de segurança e salvamento. A vacinação desses grupos segue até o dia 8 de maio.

BALANÇO 30 DIAS | No enfrentamento ao Novo Coronavírus, o Governo de Pernambuco agiu rápido, com responsabilidade, transparência e compromisso com a vida. Foram ações na área de saúde, como a expansão do número de leitos e ampliação de quadros de pessoal (https://bit.ly/2XCgeVp); na área de economia, para minimizar os efeitos da crise (https://bit.ly/2ynu43l); na área social, para atender à população em condição de vulnerabilidade (https://bit.ly/2xo6Vhq) e na área de educação (https://bit.ly/2Xzp7zc). A luta será longa, mas precisamos estar juntos, só assim podemos vencer. Assista ao vídeo com as principais ações do Governo de Pernambuco: https://youtu.be/fFuD58Po25I.

TRANSPLANTE | A Central de Transplantes de PE reforça a importância da doação de órgãos. Em março, as doações de órgãos e tecidos no Estado caíram em 40% em relação ao ano passado e houve aumento da negativa familiar. http://www.pe.gov.br/b/22375.

CURSOS EAD | Começam na próxima quinta (16) e vão até 21.04 as inscrições gratuitas para cinco cursos profissionalizantes da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Qualificação do Estado. Cinco mil vagas estão disponíveis através do site www.seteq.pe.gov.br http://www.pe.gov.br/b/22381.

FAKE NEWS | São falsas as informações da proibição do uso de cloroquina em Pernambuco, do anúncio das medidas restritivas em condomínios e de novos protocolos de priorização no atendimento de pacientes com Covid-19 no Estado. Não caia em fake news. Confira todos os boatos desmentidos em www.pecontracoronavirus.com.br.

MEDIDAS VIGENTES => Relembre que atividades estão suspensas para conter a disseminação da Covid-19: https://bit.ly/2wrqche.

Para denunciar descumprimento das medidas contra a aglomeração: ligue 190.