Boletim Secretaria Estadual de Saúde de PE

LEITOS | O Governo de Pernambuco e a Prefeitura do Recife já disponibilizam, juntos, 1.132 novos leitos exclusivos para tratamento de pacientes com o Novo Coronavírus. Desses, 677 são de enfermaria e 455 são UTIs totalmente equipadas e preparadas para atender a população. Do total de leitos, 750 são da rede estadual, sendo 364 de UTI. Confira o pronunciamento do governador Paulo Câmara e do prefeito do Recife Geraldo Julio: https://youtu.be/xFnau6n5fH4

CORONAVÍRUS | A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) confirmou, nesta terça (28), 366 novos casos de Covid-19 no Estado – são 5.724 no total. Desde o dia 24, a SES-PE passou a detalhar a classificação dos casos, seguindo orientação do Ministério da Saúde. Entre aqueles confirmados hoje (28), 170 se enquadram como Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 196 são casos leves. Do total de 5.724 casos já confirmados em Pernambuco, 3.858 são graves e 1.866 leves. O boletim aponta que 943 pessoas já estão recuperadas da doença. Também foram computados 58 novos óbitos, totalizando 508. Confira os detalhes: https://bit.ly/2KHhhM7

ATENDE EM CASA | A partir de amanhã (29), o Atende em Casa estará disponível para os municípios de Goiana e Garanhuns, beneficiando cerca de 220 mil pessoas. A expectativa é que o aplicativo chegue, já nos próximos dias, aos municípios de Moreno, Itapissuma, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Igarassu, Araçoiaba e Abreu e Lima. A ferramenta permite que pessoas com sintomas gripais recebam orientações de médicos, enfermeiros ou residentes médicos. Até o último domingo (26), 6.455 usuários já haviam se cadastrado. Acesse em www.atendeemcasa.pe.gov.br ou smartphones com sistema Android.

TRANSPARÊNCIA | O Portal da Transparência de Pernambuco lançou um painel com informações sobre gastos públicos relacionados à pandemia. Nele, o cidadão visualiza despesas realizadas pelo Governo em março e abril, como contratações para fornecimento de bens, prestação de serviços e obras. Confira: http://www.pe.gov.br/b/22481

CONCURSOS PÚBLICOS | O governador Paulo Câmara sancionou hoje (28.04) a Lei Nº 16.873, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados enquanto durar o Estado de Calamidade Pública. A Lei também prevê que os prazos de validade retomarão seu curso, pelo período que lhes restava na data de publicação do ato de suspensão, tão logo reconhecida a normalização da situação calamitosa.

TECIDOS E AVIAMENTOS | Desde ontem (27), está permitido o funcionamento de lojas de aviamentos e de tecidos em Pernambuco. A medida, prevista em decreto estadual, visa garantir o fornecimento dos insumos necessários à fabricação de máscaras e outros EPIs.

CARTEIRA DE ESTUDANTE | O Grande Recife prorrogou para o dia 30 de junho a validade da Carteira de Estudante 2019. Enquanto isso, alunos de escolas públicas e privadas já podem solicitar o documento 2020 pelo site www.granderecife.pe.gov.br.

MAPAS => Conheça os painéis interativos do Governo de Pernambuco que permitem filtrar e comparar estatísticas sobre a Covid-19 em diferentes estado e países, além de visualizar a distribuição dos casos por bairro. Aqui: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/ (Clique abaixo do painel de dados)

FAKE NEWS=> Não caia em notícias falsas e não repasse sem confirmar! Confira boatos desmentidos: https://www.pecontracoronavirus.pe.gov.br/

Para denunciar descumprimento das medidas contra a aglomeração: ligue 190.