Bolsa Família: calendário e pagamento do 13º salário voltam nesta segunda (22); veja se recebe nesta semana

O calendário de pagamentos do Bolsa Família 2021, de fevereiro volta nesta segunda-feira (22). Os pagamentos do Bolsa Família tiveram início na última quinta-feira (11). Junto com o crédito normal do benefício, começou a ser pago, a um grupo de beneficiários do programa, o 13º salário do Bolsa Família, pelo Governo de Pernambuco. Além disso, na semana passada, novos beneficiários do Bolsa Família começaram a receber via Caixa Tem, a poupança social da Caixa Econômica Federal.

Calendário do Bolsa Família em fevereiro

Recebem o 13º salário, neste mês, os beneficiários do Bolsa Família nascidos de janeiro a abril. O calendário é o mesmo para todos os beneficiários do Bolsa Família. A diferença é que o grupo nascido de janeiro a abril receberá, além do benefício normal, o 13º salário do Bolsa Família. Os pagamentos do Bolsa Família voltam, nesta segunda-feira (22), para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6. Os beneficiários nascidos em outros meses recebem o 13º do Bolsa Família nos próximos pagamentos, segundo um calendário específico.

Fevereiro

11/02 – NIS final 1

12/02 – NIS final 2

17/02 – NIS final 3

18/02 – NIS final 4

19/02 – NIS final 5

22/02 – NIS final 6

23/02 – NIS final 7

24/02 – NIS final 8

25/02 – NIS final 9

26/02 – NIS final 0.

Quem tem direito ao 13º salário do Bolsa Família?

Todas as famílias que recebem o Bolsa Família, em Pernambuco, e tenham recebido, pelo menos, 6 meses do benefício, de fevereiro de 2020 a janeiro de 2021. O pagamento será feito de acordo com um calendário, por mês de nascimento.

Como receber o valor máximo do 13º salário?

O valor máximo do 13º do Bolsa Família é de R$ 150. Para receber o valor máximo o beneficiário deve fornecer seu CPF ou do núcleo familiar, ao comprar produtos cadastrados no programa. A cada nota fiscal eletrônica, é gerado um crédito.

O pagamento do 13º salário do Bolsa Família

De acordo com o secretário de desenvolvimento social, criança e adolescente, Sileno Guedes, o pagamento do Bolsa Família será realizado a partir deste mês, seguindo um calendário específico, durante os meses de fevereiro, março e abril. Sileno Guedes reforçou que está previsto o pagamento de uma parcela única, de até R$ 150,00. O pagamento será realizado da mesma forma que o benefício é pago mensalmente, com o mesmo cartão e a mesma conta.

O pagamento é referente ao ano de 2020. A expectativa é de que cerca de 1,19 milhão de famílias sejam beneficiadas, e R$ 154 milhões sejam injetados na economia de Pernambuco. Além disso, na semana passada, novos beneficiários do Bolsa Família começaram a receber via Caixa Tem, a poupança social da Caixa Econômica Federal.

Com informações da Rádio Jornal.