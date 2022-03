Bolsonaro reúne cinco ministros para tratar de pautas do setor canavieiro

Na audiência, a Federação Nacional dos Plantadores de Cana (Feplana) apontou várias demandas, como o apoio para a aprovação de um PL onde inclui o setor no recebimento de CBios, e a garantia da continuidade da produção de cachaça de cana oriunda do corte manual e queima. O presidente ainda recebeu o prêmio de honra ao mérito Canavieiro do Brasil pelos serviços prestados, a exemplo da venda direta de etanol pelas usinas aos postos. Na ocasião, a Feplana, assim como fez na eleição anterior, aproveitou para oficializar de forma antecipada o apoio à reeleição de Bolsonaro.

Em último evento oficial de Alexandre Andrade Lima enquanto presidente da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil (Feplana), várias pautas do setor foram tratadas com Bolsonaro e os ministros da Economia, Agricultura, Minas e Energia, Meio Ambiente e de Turismo em audiência no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (21). A comitiva dos canavieiros buscou o apoio do Executivo para a aprovação do PL 3149, de autoria do deputado Efraim Filho, que defende a inserção dos produtores de biomassa dos biocombustíveis no recebimento de Crédito de Descarbonização (CBios), sendo bem recepcionado na ocasião.

Tratou, ainda, da necessária revisão pelo Ministério da Agricultura quanto à forma e o conteúdo que está sendo tratada a atualização de uma Instrução Normativa (IN 13/2005) que pode criar o impedimento para a produção brasileira de cachaça, afetando exclusivamente os estados produtores nordestinos, a exemplo de PE, que é o 2° maior produtor e exportador do país. Tereza Cristina garantiu observar com atenção e dará uma resposta com brevidade.

Alexandre agradeceu a Bolsonaro pela atenção e por reunir cinco ministros para juntos tratarem dos assuntos do agronegócio, tendo a cana de açúcar como destaque. Na ocasião, o presidente recebeu da Feplana o prêmio da honra ao mérito Canavieiro do Brasil. São muitos os serviços já prestados em favor dos 60 mil agricultores do setor, como a venda direta de etanol pelas usinas.

A ligação de Bolsonaro e o segmento dos fornecedores de cana iniciou ainda na sua pré-campanha em função da sinergia pela defesa do agronegócio e família. Lima fez uma pequena retrospectiva e oficializou a posição da Feplana em apoiá-lo outra vez, agora em busca da sua reeleição à Presidência do Brasil.