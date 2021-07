Bom Jardim completa 150 anos de História

O município de Bom Jardim, no Agreste pernambucano, completa 150 anos de emancipação política, nesta segunda (19). Para marcar a data, uma programação especial com solenidades oficiais, celebração religiosa, assinatura de Lei para valorizar o professor e lançamento do marco inicial da construção de um centro social da comunidade católica Obra de Maria.

A agenda do dia do aniversário da cidade, conhecida como ‘Terra do P’au D’arco’ e dos ‘Músicos”, começa cedo, às 5h, com Alvorada Festiva, com o Grêmio Lítero-Musical Bonjardinense, fundado em 1932 e que preserva viva a tradição musical.

Os moradores ganham um presente bem representativo, a implantação do Centro Social, Cultural, Esportivo e de Qualificação Profissional da Juventude, da Obra de Maria. O bispo diocesano, Dom Francisco Lucena, e o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, irão visitar o terreno da construção, às 7h30, no bairro da Cohab.

ASSINATURA: a rede Municipal terá um motivo especial para festejar esse século e meio de História. Será instituída a Lei Municipal que estabelece o pagamento de jornada de 180 horas-aula aos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, antiga reinvindicação. A Lei será assinada às 8h, pelo prefeito João Neto, professor Janjão, o primeiro a ocupar a cadeira do Executivo local. A solenidade acontece às 8h, em frente ao prédio da prefeitura, com hasteamento das Bandeiras e lançamento do Brasão, símbolo oficial do município.

Seguindo a agenda, na sede da prefeitura, às 9h será lançado o projeto “Minha Rua História”, com as ruas ganhando novas placas, que contam como elas surgiram. Os prefeitos que ocuparam o cargo, desde 1871 até hoje, ganham uma Galeria com suas fotos, que será inaugurada às 9h30. Na ocasião,150 personalidades serão homenageadas com o recebimento de placas comemorativas.

O prédio da secretaria da Saúde passou por reforma e será reinaugurado. Os moradores vão passar a contar com um setor para emissão do RG digital, ambos serão inaugurados às 10h. Logo em seguida, um momento bem especial: o corte do bolo desse aniversário, tão representativo. A manhã termina com missa em Ação de Graças na matriz de Sant’Ana, celebrada pelo bispo diocesano, Dom Francisco Lucena.

PADROEIRA – as comemorações do aniversário dos 150 anos de Bom Jardim seguem às 19h, com a Noite da Prefeitura, na festa da padroeira, Nossa Senhora Sant’Ana, na matriz.

A programação termina com “Live”, transmitida pelas redes sociais da prefeitura. Nela, haverá o lançamento do livro “Bom Jardim das Pedras Encantadas”, do escritor Ivonaldo Luís, que narra as lendas e mitos do imaginário popular, das pedras dos sítios arqueológicos do munícipio.

Também haverá o lançamento do Portal do Turismo, criado para divulgar todas as belezas da cidade www.turismo.bomjardim.gov.br, e para potencializar o desenvolvimento local e o Turismo. A “Live” do aniversário dos 150 da “Terra da Música” encerra, claro, com o musical “Bom Jardim, teus Artistas cantam sua história”.

Por conta da pandemia, os eventos presenciais seguiram os protocolos de segurança estabelecidos pelas autoridades de Saúde.