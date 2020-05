Bom Jardim recebe mais de R$ 100 mil para a saúde

O município de Bom Jardim, no Agreste Setentrional, irá receber R$105.221,00 (cento e cinco mil, duzentos e vinte e um reais) para ser investido no setor da saúde.

O recurso foi destinado pelo deputado federal Carlos Veras, PT-PE, a pedido do bonjardinense Maciel Santos e será aplicado no Fundo Municipal de Saúde do município.

Os recursos já foram creditados na conta do Fundo Municipal e tem como objetivo ajudar nas ações de combate ao COVID-19 no município.

“Agradecemos ao deputado por atender a nossa solicitação e desejamos que os recursos possam ser bem utilizados pelo poder público municipal para que beneficie diretamente a toda população de Bom Jardim”, afirmou Maciel.

Foto: Reprodução