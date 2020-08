Bom Jardim: vereador Jotinha reafirma pré-candidatura a prefeito

O presidente da Câmara de Vereadores do Bom Jardim, José Gomes de Medeiros Filho, o Jotinha (PRTB), aposta na mudança. Foi o que ele destacou em entrevista concedida ao programa Jornal do Meio Dia, comandado pelos comunicadores, Alexandre Borges e Jairo Vasconcelos, da Rádio Cultural FM de Limoeiro. Jotinha falou da sua história com a cidade e os desafios que tem enfrentado desde que assumiu o seu compromisso no legislativo. “Nunca tive o apoio de prefeito algum, mas sempre trabalhei em favor do povo”, destacou. E, lançou um desafio aos eleitores de Bom Jardim: “Se realmente querem mudar, escolham alguém que tem compromisso com o povo e não com apadrinhamento político”, enfatizou Jotinha.

Questionado sobre o seu plano de governo, Jotinha citou o compromisso com a importância do incentivo à geração de empregos, saúde e infraestrutura. Demonstrando sempre gratidão com o acolhimento e oportunidades que sempre recebeu do povo bonjardinense, o vereador também destacou o apoio que planeja oferecer aos feirantes e mototaxistas, por exemplo. “Precisamos regulamentar o horário da feira assim como oferecer um lugar adequado para cada feirante trabalhar. E para valorizar a atividade do mototaxista, vamos fazer um cadastro e promover a legalização destes pontos”, disse o pré-candidato que já atuou como mototaxista, e em serviço de tele carro. “Quando incentivamos o investimento em nosso município, mais empregos são gerados e mais impostos podem ser aplicados em saúde e educação, por exemplo. A nossa cidade Bom Jardim precisa de uma maternidade e, para isso, é preciso mudar e apostar em quem sempre foi responsável e dedicado ao bem estar dos cidadãos”, enfatizou o Jotinha na entrevista.

Ainda sobre a oportunidade de concorrer ao cargo de prefeito de Bom Jardim, Jotinha declarou estar preparado e estimulado a fazer muito mais pelas pessoas e pela cidade. “Se tiver a oportunidade de ser vitorioso nesta eleição, vou mostrar que a mudança é boa e importante pra todos de Bom Jardim. E, estarei pronto para ser cobrado por quem fui eleito: o povo!”, afirmou. Jotinha da funerária está vereador em Bom Jardim desde 2013. “Sou o pré-candidato que representa a verdadeira mudança”, finalizou. Foto: Franklin Kelvin