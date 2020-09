Bombeiros acham corpo de homem que sumiu ao mergulhar em área a 15 quilômetros do litoral de Goiana

Os bombeiros informaram, nesta terça (8), ter encontrado o corpo do homem que desapareceu ao mergulhar nas proximidades do naufrágio Vapor Bahia, a 15 quilômetros da costa de Goiana. Segundo a corporação, o cadáver da vítima, de 44 anos, foi entregue para a Polícia Científica.

O homem desapareceu ao sair para pescar com um filho, na segunda-feira (7), na praia de Atapuz. As buscas foram feitas por mergulhadores dos bombeiros, em parceria com a Capitania dos Portos. O nome do homem que morreu não foi divulgado.

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou, nesta terça, que o corpo foi localizado a cerca de oito milhas náuticas, o equivalente a 15 quilômetros da Enseada de Taquara, no município de Goiana.

A Capitania dos Portos disse que foram acionados para a ação o Navio Patrulha “Macau” e equipes de busca e salvamento.

“Um inquérito foi aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido”, informou a nota.

Quando for concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o documento será encaminhado ao Tribunal Marítimo, segundo a Capitania dos Portos.

O tribunal, acrescentou a Marinha, fará a “devida distribuição e autuação”. A Procuradoria Especial da Marinha será acionada para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54.

