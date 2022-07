Bonito ganha Memorial dos Bacamarteiros

A cidade de Bonito, localizada no agreste pernambucano, inaugurou o Memorial dos Bacamarteiros. A abertura será marcada pelo 32° Encontro de Bacamarteiros, que reúne cerca de 1,5 mil bacamarteiros de diversas regiões e municípios pernambucanos. A programação começa às 6h da manhã, com salva de tiros na frente da sede do Memorial dos Bacamarteiros, localizado na Avenida Agamenon Magalhães, na entrada do bairro Boa Vista.

O Batalhão anfitrião existe há 119 anos e recepcionará os batalhões convidados com um café da manhã e a programação segue com a inauguração do Memorial dos Bacamarteiros de Bonito – Batalhão 15 Manoel Ferreira de Lima, que retrata a origem da tradição dos bacamarteiros e ainda traz uma linha do tempo do Batalhão 15 contando os principais acontecimentos do grupo, desde a sua origem, em 1903, até as principais atividades culturais desenvolvidas pelo grupo e outras informações de grande relevância para a memória dos bacamarteiros em todo o estado de Pernambuco.

O Memorial do Batalhão 15 tem a curadoria da turismóloga e gestora cultural, Anayran Santos, e será o primeiro espaço dessa natureza com vistas a salvaguardar esta identidade ligada ao ciclo junino no interior do Estado. Para o presidente da Associação dos Bacamarteiros de Bonito, José Ednilson, “este Memorial é fruto de muito trabalho nosso durante a pandemia e é uma grande honra para mim, enquanto presidente, inaugurar um espaço tão importante para o nosso Batalhão como também para toda a cultura do nosso município e do nosso Estado”.

Após a inauguração, todos os grupos seguem em desfile até a Coluna de São Pedro para a celebração da tradicional missa dos bacamarteiros, de onde saem ainda em desfile dando salvas de tiros pela cidade. Após o almoço, na sede, os grupos irão festejar com muito forró pé de serra e com a procissão de São Pedro.

PARCEIROS – A Festa do Bacamarteiro de Bonito é uma realização da Associação dos Bacamarteiros do Bonito – Batalhão 15, com o apoio do Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Cultura, Fundarpe, Prefeitura Municipal de Bonito e Câmara de Vereadores de Bonito. Diversas autoridades municipais e estaduais confirmaram presença, a exemplo do deputado estadual João Paulo e o deputado federal Renildo Calheiros. Também estão confirmados o prefeito de Bonito, Gustavo Adolfo, e o presidente da Câmara, Paulinho de Devá.