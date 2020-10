Botafogo realiza primeira caminhada da coligação “O Trabalho Continua”

A coligação “O Trabalho Continua” (PDT, PSDB, PTC, PCdoB, PP, MDB, Cidadania e Solidariedade), em apoio ao candidato a reeleição para cargo de prefeito, Manuel Botafogo, realizou no último sábado (17), a primeira caminhada. Denominada de “Onda Azul” o ato político foi composto por centenas de correligionários que, vestindo o azul, percorreram o centro da cidade.

Durante a caminhada a organização do ato político buscou o respeito às normas de higiene preventiva, quanto ao combate ao COVID-19. O uso de máscaras foi obrigatório, além da distribuição de álcool em gel e líquido, ambos 70%. “O combate ao coronavírus está sendo nossa prioridade desde o início desta pandemia. Nos eventos políticos não será diferente. A orientação é que todos estejam com suas máscaras, usando álcool em gel e respeitando as recomendações da saúde”, disse o candidato, Manuel Botafogo.

“A juventude tem se mostrado antenada em tudo que está sendo feito. São obras nos bairros, educação e saúde de qualidade, empregos sendo gerados a cada dia e investimentos chegando para nossa cidade. Isso tudo é fruto de uma gestão responsável e preocupara com o crescimento de Carpina, os jovens têm entendido isso e aderido a Onda Azul, que só cresce em nossa cidade”, afirmou o candidato a vice-prefeito, Marcelo Pascoal.

O candidato Manuel Botafogo, que é o atual gestor do município, salientou sobre a importância de que a população carpinense vote consciente e saiba escolher o melhor para Carpina. “Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder estar trabalhando pelo povo Carpinense. Para mim é um prazer imenso fazer parte do crescimento de Carpina, ver como ela cresceu e ainda vai crescer. O povo de Carpina é esperto e inteligente, ele não quer voltar para um passado de sofrimento como ocorreu em gestões passadas, onde a cidade parou no tempo. Carpina anda para frente. Carpina hoje progride e cresce a passos largos. O trabalho vai continuar, se Deus quiser!”, falou.

Ao fim da caminhada, Botafogo realizou um minicomício explanando suas propostas para a cidade e agradecendo a toda população presente no evento, pelo apoio e carinho demonstrados.