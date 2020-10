Botafogo realiza visitas no Bairro do Cajá com a Onda Azul

Mais um dia de caminhada, nesta sexta-feira (23), realizado pelo candidato a reeleição para prefeito do Carpina, Manuel Botafogo.

O político realizou o ato político no Bairro do Cajá. “Me surpreendi com a magnitude que foi esse porta a porta, essa caminhada. A população esteve presente mostrando que o bairro também é 12 e a cor no dia 15 será o azul. Agradeço a todos que têm participado das caminhadas. Deus abençoe a todos!”, disse Botafogo.

Também acompanharam o candidato a vice, Marcelo Pascoal, vereadores e candidatos ao legislativo municipal, pela coligação “O Trabalho Continua”. A caminhada seguiu respeitando as recomendações de combate ao COVID-19, com a obrigatoriedade do uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.