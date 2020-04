BR distribuidora doa etanol para a UFPE produzir o álcool 70%

A BR Distribuidora está engajada no combate à pandemia do Coronavírus (Covid-19), buscando estar ao lado da sociedade neste momento de crise. Desta forma, traçou um plano de ação para colaborar em várias frentes e está doando Etanol para Universidades de várias capitais brasileiras produzirem álcool 70%.

De acordo com Rafael Grisolia, CEO da Companhia, o combate ao coronavírus é uma luta de todos e a BR está a postos para contribuir no que for necessário. Diante da escassez do álcool gel no mercado, a BR está doando etanol para diversas unidades do país.

Em Pernambuco, a UFPE – Universidade Federal de Pernambuco já recebeu mais de dois mil litros para ser produzido álcool 70% para ser utilizado na higienização de macas, corredores, elevadores e instalações em geral de seus hospitais.

No Paraná, a Universidade Federal do Paraná – UFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR e a Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG também foram beneficiadas, e no Rio de Janeiro, UFRJ, UERJ e IFRJ receberam a doação. Outras outras universidades já estão acenando com pedidos do produto e serão atendidas. Além das doações de Etanol, a Companhia prepara outras ações de apoio à população. “O espírito neste momento deve ser de consciência, colaborativo e de solidariedade para juntos enfrentarmos esta crise tão séria que ameaça a nossa saúde e nossos entes queridos”, afirma.

Maior distribuidora de combustível do Brasil, diante deste cenário complexo, a BR está atuando dentro dos seus princípios de Consciência, Responsabilidade e Solidariedade, não só atenta as suas operações para manter o fornecimento de combustível para os serviços essenciais e da economia como um todo, mas também em frentes cujo seu suporte e cooperação pode contribuir com as diversas demandas diante da crise.

Grisolia destaca que a empresa está seguindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), além, é claro, das autoridades, priorizando a saúde dos colaboradores e parceiros. “Estamos mantendo o equilíbrio de nossas operações com segurança e responsabilidade que o momento requer com o atendimento de nossos clientes e mantendo a distribuição de combustíveis e energia em prol da mobilidade da sociedade”, diz o presidente, acrescentando que, desde o início, instalou um comitê de crise e se conectou aos comitês da indústria, dos orgãos reguladores e governo.

Lojas BR Mania

As Lojas de Conveniência dos Postos BR estavam fechadas em alguns municípios, seguindo as determinações dos Poderes Públicos. Agora, reabertas desde sexta-feira, 27/03, estão funcionando seguindo a orientação da Companhia para que observem as normas e recomendações dos especialistas. “Passamos para os revendedores todas as coordenadas para que as atividades sigam, rigorosamente, os cuidados com o afastamento social, evitando a permanência de clientes e consumo de produtos e serviços nas lojas”, detalha o presidente.

A BR recomendou a retirada de mesas e cadeiras dos salões das lojas e alertou para que seja redobrada a atenção com os hábitos de higiene da equipe e da unidade franqueada, com a lavagem das mãos a cada contato e com a manipulação de produtos e máquinas de cartão de crédito, disponibilizando álcool gel para a equipe e clientes. “Sabemos que precisamos fazer mais por aqueles que estão na linha de frente. Estamos a postos por toda a sociedade e pelo país”, conclui Grisolia.