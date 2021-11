Brasileiro de 8 anos, com QI altíssimo, acaba de entrar para seleto grupo de gênios

Gustavo Saldanha é um garoto paulista, tem 8 anos e acaba de entrar para a Mensa, a mais antiga e famosa associação de indivíduos de alto QI. A partir de agora, portanto, ele figura entre as pessoas mais inteligentes do planeta. Com isso, o menino bateu o recorde que antes pertencia à Laura Büchele, de 9 anos, e se torna o mais jovem brasileiro a fazer parte da organização. Ele apresenta QI de 140, privilégio que contempla apenas 0,4% dos cidadãos de todo o mundo.

Desde o seu nascimento, Gustavo já apresentava algumas características singulares. “Ele não se distraia fácil, não tinha os mesmos interesses dos outros bebês”, lembra a mãe, Luciane Saldanha, doutora em Ciências da Saúde. Assim que aprendeu a falar, o pequeno começou a demonstrar grande paixão pelo mundo da música. Aos 5 anos, descobriu os Beatles e foi aprendendo o repertório da banda inglesa em uma velocidade surpreendente. No mesmo ano, ele começou a se apresentar ao lado de Marco Mallagoli, presidente do Fã Clube Revolution em São Paulo e, em pouco tempo, o repertório do garoto já reunia mais de 50 sucessos da banda.

A lista de habilidades só foi crescendo ao longo dos anos. Hoje, ele é capaz de tocar guitarra, baixo, violão, ukulele, bateria, teclado e outros instrumentos, além de cantar e já ter 4 musicas autorais. Graças à essa paixão, aos 6 anos gravou seu primeiro álbum, com 14 sucessos da banda, atualmente disponível nos streamings.

Atualmente, o repertório do artista já supera a marca de 100 músicas. Gustavo também já gravou 4 canções autorais, se apresentou no Cavern Club em Liverpool e já foi notado por grandes nomes da música mundial como John Fogerty, da banda californiana Creedence, assim como James Taylor, cuja carreira, que beira 50 anos, é recheada de hits consagrados, e Brian Ray, integrante da formação atual da banda de Paul McCartney.

Outra paixão do garoto é a tecnologia. Ele já consegue instalar sistemas operacionais e maneja com facilidade o Logic Pro, utilizado por músicos profissionais. “Gustavo é intenso, 1 ano com ele parecem 10 de tantas realizações que acontecem e ele tem consciência da sua capacidade”, contam seus pais.

Mais sobre Gustavo Saldanha: nascido em São Paulo, com apenas oito anos de idade é multi-instrumentista e toca guitarra, contrabaixo, violão, ukulele e teclado, flertando ainda com bateria e gaita. Além disso, canta muito bem. Seu repertório, que conta com mais de 100 músicas, inclui Beatles (sua primeira paixão musical), assim como sucessos das carreiras solo de Paul, John, George e Ringo. Somam-se clássicos de James Taylor, Bob Marley, Creedence, A-ha, Dire Straits, Queen, Herman Hermitz, Renato e seus Blue Caps, Caetano Veloso, entre outros. Gustavo tem o chamado ouvido absoluto, o que lhe permite identificar com precisão as notas musicais e aprender canções sem aparatos, apenas “de ouvido”. Aos 6 anos de idade, ele entrou para a história como o mais jovem músico a se apresentar no mítico Cavern Club, em Liverpool (Inglaterra).



Mais sobre a Mensa: fundada em 1946 na Inglaterra, é a maior, mais antiga e mais famosa organização de alto QI do mundo. O advogado australiano Roland Berrill e Lancelot Ware, consultor jurídico e cientista inglês, tiveram a ideia de formar uma organização para pessoas brilhantes, cuja única condição de entrada era possuir um alto QI. A constituição da Mensa enumera três finalidades: identificar e fomentar a inteligência humana para o benefício da humanidade, incentivar pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência e, ainda, fornecer um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus membros. São admitidos candidatos cujos QIs estejam acima de 98% da população em geral (percentil 98). Mais informações em https://www.mensa.org/

