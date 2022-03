Brasileiros estreiam nos Jogos Paralímpicos de Inverno

Neste domingo (7), a delegação verde-amarela estreou, em Pequim, nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Entre os seis atletas que representam o país, destaque para Aline Rocha. No esqui cross-country, na prova longa feminina (15 km), disputado na cidade de Zhangjiakou, a 180 quilômetros da capital chinesa, a paranaense terminou a disputa em sétimo lugar, com o tempo de 50min45s7.

“Foi difícil, mas foi muito bom. Sofri um pouquinho, porém estou muito feliz. Esta prova é a mais longa, então, eu fui mais controlada. Nas outras, irei forte do início ao fim, com a expectativa de ir melhor na de média distância (7,5km)”, analisou Aline, que ficou paraplégica após sofrer um acidente automobilístico aos 15 anos.

Já em Pequim, Cristian Ribera conseguiu ser o melhor entre os quatro brasileiros na prova longa (18 km) do esqui cross-country, com a 14ª colocação. Guilherme Rocha, Robelson Lula e Wesley dos Santos também disputaram a prova .Cristian concluiu o circuito em 52min29s1 O paulista Guilherme Rocha fechou a prova em 19º lugar, com o tempo de 55min18s9, seguido pelo paraibano Robelson Lula, 20º, (57min17s7). O também paulista Wesley dos Santos terminou a disputa na 22ª posição (58min23s5).

Snowboard

No snowboard cross, André Barbieri participou das qualificatórias na classe LL1, para atletas com deficiência em uma ou ambas as pernas. Nesta segunda-feira, 7, por volta de 00h30, o gaúcho disputará as finais da prova.