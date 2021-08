Brasileiros usam mais de 250 apps de delivery de comida diferentes — mas iFood lidera disparado

Os dados, raros para esse mercado de delivery, se baseiam na análise de 41 mil pedidos de delivery, coletados pelo PiniOn, aplicativo que faz crowdsourcing de dados usando gamificação.

Para fazer os consumidores compartilharem dados e informações, a PiniOn estabelece micro-tarefas que os usuários cumprem em troca de dinheiro. No caso do estudo sobre aplicativos de delivery, as pessoas foram chamadas a compartilhar um print de seus pedidos.

— Com uma plataforma dominante (o iFood, com cerca de 75% dos tickets de refeição por delivery) e centenas de outras de forma pulverizada, ficou difícil para as empresas saberem como, a que preço e por quem os seus produtos estão chegando ao consumidor final — diz Sergio Pupo, diretor da PiniOn.

A partir de uma análise dos 41 mil pedidos coletados pela PiniOn, a Behub constatou que a penetração dos apps de entregas atinge 14% da população e 56% das compras ainda estão concentradas na região sudeste. O fast food lidera em número de pedidos: os campeões são McDonald’s, Burguer King, Habib’s e Subway. Porém, o mercado ainda é altamente pulverizado: as 9 redes que tiraram o maior número de pedidos respondem por apenas 10% do volume total.

Outras curiosidades do estudo:

– A venda de refrigerante é maior a noite e concentrada nos pedidos das grandes redes de restaurantes. No Nordeste, o consumidor prefere sucos naturais.

– Excluindo os combos, muito pouca gente pede doces. As sobremesas respondem por apenas 5,6% dos tickets.

– Metade dos pedidos via app de aplicativo tinham algum desconto com cupons.