BRASÍLIA// Esquerda fragmentada

Brasília, Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 – nº 2 .728

Walmor Parente (Interino) com Tadeu Pinto (DF), Beth Paiva (RJ) e Henrique Barbosa (PE)

Esquerda fragmentada

A fragmentação dos partidos de esquerda terá reflexos nas eleições municipais deste ano. Apesar do discurso de caciques das legendas que pregam a união para “derrotar o bolsonarismo” nas urnas e chegar mais forte à disputa presidencial em 2022, a oposição ainda não superou as cisões de 2018 – principalmente PT e PDT – e enfrenta divergências regionais. No Nordeste, por exemplo, o PT, que tem quatro governadores na região, pretende lançar candidaturas próprias na maioria das capitais.

Sul & Sudeste

Há divergências também em outras regiões – como Sul e Sudeste – onde PSB, PCdoB, PDT e Psol não abrem mão de lançar candidaturas.

Popularidade

Apesar do cenário incerto sobre alianças, parlamentares esquerdistas dizem apostar na baixa popularidade do governo Bolsonaro para vencer as disputas. Nas últimas eleições municipais, em 2016, legendas de esquerda fizeram apenas 8 dos 26 prefeitos de capitais.

Agravo

O Ministério Público Federal entrou com agravo regimental no STF questionando decisão do ministro Gilmar Mendes que concedeu habeas corpus a Luiz Arthur Correia, envolvido em esquema de lavagem de dinheiro juntamente com o empresário Eike Batista.

Caos

Já era previsível que o atendimento nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) chegaria à atual situação de caos, com mais de 2 milhões de brasileiros à espera de aposentadorias, pensões e auxílios.

Déficit



Nos últimos anos, a redução da força de trabalho do Instituto foi de mais de 3.574 profissionais. A autarquia precisa de mais de 16 mil novos servidores para suprir a falta de pessoal.

Backer

Mais de mil pessoas – 300 funcionários e respectivos parentes – dependem da empresa Backer, fabricante da cerveja Belorizontina. Correm o risco de engrossar a fila de desemprego por conta da irresponsabilidade da fábrica sobre o controle de qualidade.

Justiça

A Justiça rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, por ter dito que o ministro Sérgio Moro “banca o chefe da quadrilha”.

Justiça 2

“Tratava-se de tentativa inédita de interferência na independência da OAB, que foi muito corretamente rechaçada pelo juiz. A justiça foi feita”, diz Santa Cruz.

Fronteiras

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pode aprovar este ano proposta para aumentar os investimentos em segurança das fronteiras do país. O projeto (PL 2.519/19) determina que parte dos recursos arrecadados com loterias seja destinada especificamente ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras.



ESPLANADEIRA

O parecer do ex-procurador do Rio de Janeiro, hoje ministro do STF Luís Roberto Barroso, sobre a recusa de tratamento que envolva transfusão de sangue ou de hemoderivados por Testemunhas de Jeová, integra a seção Memória da Advocacia de Estado da edição da Revista Eletrônica da PGE-RJ: www.revistaeletronica.pge.rj.gov.br.