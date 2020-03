BRASÍLIA// Reveses

Leandro Mazzini

Reveses

Enfraquecido e com a articulação cambaleante, o Palácio do Planalto segue sofrendo reveses no Congresso Nacional. Sem a presença de governistas, a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização aprovou a convocação do chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, para explicar contratos de sua empresa com emissoras de TV e agências de publicidade que também recebem recursos de publicidade oficial do Governo. O Governo também foi derrotado na Comissão Mista da Medida Provisória 898, que cria o 13º salário para beneficiários do Bolsa Família e estende o benefício para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada.

Trâmite

O parecer do líder da oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), foi aprovado com folga e seguiu para a Câmara. A MP tem validade até o dia 24 de março.

Unção antivírus

Bispos da Catedral Global do Espírito Santo de Porto Alegre (RS) imunizaram seus fiéis contra o coronavírus, no domingo, com “unção com óleo consagrado no jejum”.

Campo & Parque

Mais de 3 mil mulheres sem-terra vão acampar no Parque da Cidade no 1º Encontro Nacional delas na capital federal. A PM do DF está monitorando.

Raios X do combate

A comissão criada pela Câmara dos Deputados para acompanhar as ações de prevenção e combate ao coronavírus ouve hoje o presidente da Anvisa, Antonio Barra, em audiência pública na Comissão de Seguridade Social. Composta por 10 parlamentares, todos da área da saúde, o grupo, coordenado pelo deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), acha que até aqui as ações tomadas pelo Ministério da Saúde até aqui foram irretocáveis.

Vai, não vai

Já a Anvisa e o Ministério da Economia, consultados pela Coluna, batem cabeça sobre a responsabilidade de pagar horas extras para os funcionários da agência na fiscalização de portos e aeroportos. Congressistas cobram há semanas a atuação dos profissionais nos desembarques. Leitores que aterrissaram no Rio de Janeiro e Belo Horizonte semana passada, vindos da Itália, não foram orientados nem passaram por triagem.

Então tá

Em nota, a Anvisa avisa que “o dimensionamento das equipes de trabalho, neste momento, é o suficiente para executar os protocolos estabelecidos pela OMS”.



Agenda do voto

Enquanto na segunda-feira o Congresso fervia em articulações pelas votações da semana, três deputados do Recife deram provas de que a eleição municipal já começou. Ficaram em Pernambuco para fechar o palanque do PSD, em Jaboatão, os federais André de Paula (PSD), André Ferreira (PSC) e Fernando Rodolfo ( PL). Mas correram para Brasília ontem.

Manifesto

Crítica à iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de compartilhar um vídeo que convoca para a manifestação do dia 15 de março, a oposição chama filiados e militantes para “apoiar, incentivar e participar dos atos dos movimentos sociais, sindicais e populares convocados para os dias 8 (Dia Internacional da Mulher), 14 (2 anos do assassinato de Marielle e Anderson) e 18 de março (Em Defesa da Educação do Serviço Publico)”.

Brasília aos 60

A campanha ‘Preservando Brasília para os 60’, do Iphan, prevê intervenções para a manutenção preventiva, entre outros bens, da Igrejinha da Quadra 107 Sul, Catedral, Palácio da Justiça, do Palácio do Itamaraty, Torre de TV e do Catetinho.

Comércio na praça

Sondagem feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil/Sebrae mostra que 75% dos brasileiros acham importante abrir as lojas de rua, shoppings e supermercados aos domingos e feriados, sendo que 45% consideram que deveriam ser abertas em horário reduzido e 29% em horário normal de funcionamento.

La Loca volvió

Para quem quiser conhecer a história de Cristina Kirchner – que retornou à Casa Rosada, desta vez como vice-presidente da Argentina – recorra ao livro “Breve perfil da líder peronista”, de FC Leite Filho, que já escreveu a biografia de Leonel Brizola.

