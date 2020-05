Buenos registra primeiro óbito de paciente com a COVID-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Buenos Aires informou, na última terça- feira (05), o primeiro registro de óbito de paciente diagnosticado com a COVID-19 na cidade. A vítima é um homem, 76 anos, portador de doenças pré-existentes.

Ainda consta no banco de dados epidemiológicos do município, 05 casos que foram notificados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Desses, 02 casos foram confirmados laboratorialmente para COVID-19, 01 segue aguardando resultado laboratorial e 02 foram descartados.

A secretaria informa ainda que há 25 casos em quarentena com Síndrome Gripal (SG) sendo monitorados pelos profissionais das Equipes de Saúde da Família.

“Assim, reafirmamos a importância do isolamento domiciliar para quem estiver com quaisquer sintomas (coriza, moleza no corpo, dor de cabeça e/ou garganta e febre), e isolamento e distanciamento sociais para toda a população”, ressaltou a Secretaria Municipal de Saúde.

ALIMENTOS- Devido à suspensão das aulas em cumprimento às orientações das autoridades sanitárias, buscando evitar aglomerações e, consequentemente, a propagação do novo coronavírus, a Prefeitura de Buenos Aires realizou nos últimos dias a entrega dos kits de alimentação para os estudantes da Rede Municipal de Ensino mais vulneráveis economicamente. “Sabemos que a merenda escolar é, muitas vezes, a principal refeição de muitos estudantes. Além disso, foram distribuídas cerca de 500 cestas básicas para as famílias mais carentes da cidade e da zona rural do nosso município”, destacou.