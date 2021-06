C&A inaugura loja em Carpina

A C&A Brasil dá continuidade ao seu plano de expansão e atinge o marco de 304 lojas físicas no país com a inauguração na próxima segunda-feira (14),da C&A Shopping Carpina, com toda cautela e cuidado para garantir a segurança e saúde dos seus clientes e associados.

Com a abertura, a C&A passa a ter 15 unidades em Pernambuco. Até o final do ano, a companhia prevê inaugurar um total aproximado de 20 lojas físicas, em linha com a sua estratégia de negócios, que tem como meta e objetivo torná-la a empresa de moda digital que mais entende a mulher brasileira, com lojas físicas e muita conexão emocional.

A loja em Carpina conta com ambientes modernos, intuitivos, uma ampla variedade de produtos, como roupas (femininas, masculinas e infantis), acessórios, a linha esportiva e calçados. Somente para esta loja, 24 associados foram contratados.

Serviços e soluções digitais e omnicanais- A C&A Shopping Carpina será mais uma unidade da companhia a ser inaugurada com as três modalidades do Clique & Retire – serviço omnicanal – que oferece a possibilidade de a cliente realizar a compra online e retirá-la em loja física. Os consumidores de Carpina contarão com o formato tradicional do Clique & Retire, no qual a retirada do pedido na unidade é feita no dia seguinte; o formato expresso, que permite a retirada da compra online na loja em até 2horas após a aprovação do pagamento da compra (e a depender da disponibilidade do produto escolhido); e, por fim, o Clique & Retire Drive Thru.

Outro novo ponto de contato entre a marca e a cliente é o atendimento via WhatsApp. A plataforma é um canal exclusivo de atendimento e de apoio para as compras via nosso e-commerce, já que ao contatar o consultor a cliente pode tirar dúvidas e pedir ajuda para encontrar um produto no e-commerce. Além disso, com o propósito de tornar a jornada de compra ainda mais dinâmica e melhor atender, com exclusividade, clientes de outras cidades pertencentes à região da Zona da Mata, a nova unidade conta com o modelo operacional chamado ShipFrom Store – funcionalidade logística que, embora não seja perceptível aos consumidores, vem apoiando, cada vez mais, a operação da companhia. Por meio desta modalidade, a C&A utiliza o estoque de loja local para atender com mais agilidade os pedidos realizados em seu e-commerce e aplicativo na região em questão. Na prática, ao invés da compra sair do centro de distribuição da varejista, ela sai da própria loja, otimizando o prazo de entrega.

Ainda, outra facilidade omnicanal da nova loja é a tecnologia chamada Corredor Infinito. Se a cliente não encontrar o produto que deseja na loja, esta tecnologia permitirá que o associado da C&A consulte rapidamente todo o estoque da varejista (e-commerce e outras unidades) e encontre a peça desejada dando sequência à compra.Após identificar o item, a cliente pode optar por recebê-lo em casa com toda comodidade ou retirá-lo via Clique & Retire na loja indicada.

C&A estimula a sustentabilidade em sua nova loja – Promover uma moda com impacto positivo é também um grande objetivo da C&A e que não poderia faltar na loja de Carpina. Para isso, a unidade fará partedo Movimento ReCiclo, iniciativa da marca que oferece uma alternativa para dar um destino para as roupas que não se usa mais que, posteriormente, serão encaminhadas a instituições parceiras para reuso ou reciclagem. Para participar, os interessados podem depositar as peças na urna do ReCiclo disponível na loja. O descarte ambientalmente correto para celulares, pilhas e baterias também pode ser feito na loja por meio da urna do Programa de Lixo Eletrônico da C&A.

Ações de segurança contra a Covid-19- Para garantir ao máximo a segurança e saúde de seus clientes e associados, a C&A está tomando todas as medidas protocolares durante a jornada de compra. Por isso, desde o início da pandemia, a companhia vem adotando um novo modelo operacional para retomar as atividades das suas unidades, de acordo com as indicações dos órgãos de saúde e autoridades.

Dentre as medidas preventivas adotadas, estão: reforço na limpeza e higienização de todos os ambientes; disponibilização de álcool em gel para associados e clientes; fornecimento aos clientes de produtos para higienizar sacolas e cestas de compras; higienização destes itens a cada uso; distanciamento físico de 1,5 metros entre os caixas e os clientes, sobretudo nas filas por meio de sinalização e provadores das lojas fechados por tempo indeterminado.

A empresa trabalha ainda com quadro de funcionários reduzido e revisão de turnos; todos os associados recebem máscaras e são orientados a usá-las durante todo o expediente e nos períodos de deslocamento, além de terem sua temperatura aferida diariamente antes de iniciar a jornada de trabalho. Colaboradores do grupo de risco seguem afastados, assim como os que eventualmente apresentarem sintomas. Para ter acesso as novidades e todos os protocolos de segurança adotados pela marca, confira o site https://www.cea.com.br/covid-19.