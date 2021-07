CAAPE inaugura sua nova sede no prédio da OAB Pernambuco

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, Fernando Ribeiro Lins, inaugura, na próxima quarta-feira (28), às 16h, a nova sede da CAAPE, no 2º andar do edifício sede da OAB Pernambuco/Casa da Cidadania, no bairro de Santo Antônio, no Recife (PE). Por conta da pandemia da Covid-19, a solenidade presencial contará com a participação das diretorias da OAB-PE, da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA) e da CAAPE, e poderá ser acompanhada ao vivo pelo Instagram da CAAPE @caape_oab.

A nova sede conta uma estrutura mais qualificada e concentra todos os serviços e benefícios da Caixa de Assistência. Durante a cerimônia de inauguração da nova sede também acontecerá o descerramento da foto do presidente da OAB-PE, Bruno Baptista, na Galeria de Ex-presidentes da CAAPE, e o lançamento de dois novos programas da Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco, os Consultórios CAAPE e a Farmácia da Advocacia.

“Estamos orgulhosos em entregar a nova sede da CAAPE para a advocacia pernambucana e os dois novos programas da Caixa, os Consultórios CAAPE e a Farmácia da Advocacia, para cuidar da saúde das advogadas e dos advogados. O novo espaço reúne uma rede de serviços e benefícios ainda mais qualificados ”, comemora o presidente da CAAPE, Fernando Ribeiro Lins.

Os Consultórios CAAPE já estarão funcionando agora em agosto, Mês da Advocacia, e a Farmácia da Advocacia deve começar a funcionar em meados do segundo semestre deste ano.

Os Consultórios CAAPE funcionarão nas especialidades de clínica geral (Dr. Hugo Monteiro), ginecologia (Dra. Sandra Pessôa) e nutrição (Dra. Luciene Cristina Oliveira Campelo), todas as terças, quartas e quintas-feiras, a partir do dia 03 de agosto de 2021. O agendamento das consultas já está aberto e pode ser feito no telefone/WhatsApp (81) 99956-9516, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Podem agendar consultas as advogadas, advogados, estagiárias e estagiários de Direito regularmente inscritos na OAB-PE e adimplentes com a anuidade.

As consultas são gratuitas. A CAAPE pede a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível para o projeto CAAPE Solidária que beneficia pessoas carentes.

Com as atividades no local, os advogados e advogadas poderão desfrutar de uma estrutura funcional e de qualidade, condigna às necessidades dos profissionais da advocacia e de toda a sociedade. Além das áreas administrativa e de gestão da CAAPE, a nova sede centraliza todos os serviços e benefícios oferecidos pela Caixa, entre eles, a corretora de seguros Nova Égide, a aquisição dos adesivos de acesso aos Estacionamento CAAPE, aquisição de vouchers do programa Cine CAAPE e ingressos para espetáculos (programas paralisados no momento por conta da pandemia), e algumas comodidades para as advogadas e advogados, como wi-fi, máquina de café e máquina engraxate. Há, ainda, espaço para reuniões dos representantes das Subseccionais da OAB-PE e um Espaço Eumênico.

“Agora nossa Caixa de Assistência está mais próxima, com instalações físicas mais adequadas e novos serviços e surpresas para toda a advocacia pernambucana”, explica a vice-presidenta da CAAPE, Patrícia Maaze.

► Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco (CAAPE)

Edifício Sede da OAB Pernambuco

Rua Imperador Pedro II, 346, 2º andar, Santo Antônio, Recife-PE

Fone: (81) (81) 3424-1012