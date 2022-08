Caboclinho Carijós do Recife promove aula-espetáculo do litoral ao Sertão

Como celebração dos seus 125 anos de existência, o Caboclinho Carijós do Recife, promoverá, entre os dias 23 e 26 de agosto, uma grande circulação por escolas da Rede Estadual de Ensino das quatro macrorregiões do estado (Metropolitana, Mata, Agreste e Sertão). Intitulado de “Passos do Caboclinho Carijós”, a aula-espetáculo objetiva promover ao público um contato direto com uma das riquezas da diversidade cultural de Pernambuco.

Em cada aula-espetáculo, o grupo irá promover explanações dos elementos que compõem a manifestação cultural, a exemplo dos principais personagens, trajes, dança e musicalidade, além da interação com o público. Trata-se de uma verdadeira salvaguarda dessa manifestação cultural, que conta com cerca de 150 integrantes.

Em cada uma das cidades visitadas, o projeto irá promover ainda um intercâmbio artístico com a participação de um grupo da cultura popular da região. Nesta circulação, a integração vai acontecer com o Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria, no Recife; o Clube de Bichos Pirilampos Produções e Entretenimentos, em Vitória de Santo Antão; os Caiporas, em Pesqueira; e, o Grupo de Xaxado Cabras de Lampião, em Serra Talhada.

O projeto Passos do Caboclinho Carijós acontece por meio de incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, com produção geral da Usina Produções.

Carijós do Recife

Fundado em 5 de março de 1897, pelo estivador Antônio da Costa, a Tribo Carijós do Recife foi agraciada com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, em 2018. Segundo a tradição oral, inicialmente o estivador recebeu a missão de organizar um grupo fantasiado de índio durante o carnaval, com o objetivo de preservar a cultura do caboclo. A manifestação, que tem origem na cultura indígena, conta com a espiritualidade presente por meio dos cultos, como a pajelança, com a maioria dos mestres e caboclos, cultuadores da Jurema Sagrada. Vale ressaltar ainda que alguns grupos têm ligação com terreiros de xangô e umbanda.

Durante os desfiles, o Carijós do Recife sai com porta-estandarte, alas de puxantes, contra-guias, Cacique e Cacica, além dos destaques, representando os caboclos da tribo. Desfila ao som de surdos, caracaxás, gaitas e atabaques. Nas indumentárias, destacam-se os tons de vermelho, que representa a guerra, o branco, simbolizando a paz, e o verde, que lembra as matas e traz esperança.

Programação

Casa da Cultura Luiz Gonzaga / Recife (Metropolitana)

Com alunos da Escola Estadual Cônego Rochael de Medeiros

Intercâmbio: Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria

Terça, 23 de agosto de 2022 – 16h

EREM Professora Amélia Coelho / Vitória de Santo Antão (Mata)

Intercâmbio: Clube de Bichos – Pirilampos Produções e Entretenimentos

Quarta, 24 de agosto de 2022 – 10h

EREM José de Almeida Maciel / Pesqueira (Agreste)

Intercâmbio: Bloco Carnavalesco e Cultural Caiporas de Pesqueira

Quinta, 25 de agosto de 2022 – 10h

EREM Methódio Godoy Lima / Serra Talhada (Sertão)

Intercâmbio: Grupo de Xaxado Cabras de Lampião

sexta, 26 de agosto de 2022 – 10h