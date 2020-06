Caixa paga 3ª parcela de auxílio a beneficiários do Bolsa Família

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 7 recebem hoje (25) a terceira parcela do auxílio emergencial. Os integrantes do programa começaram a receber a terceira parcela no último dia 17. Os primeiros a receber foram os beneficiários com NIS final 1.

Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa até 30 de junho.

O auxílio emergencial é parte das ações do governo federal para reduzir os impactos socioeconômicos causados pela pandemia de covid-19.

Confira calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família:

Data Nº. de beneficiados Último dígito do NIS 18 de junho 1.926.557 dígito 2 19 de junho 1.923.492 dígito 3 22 de junho 1.924.261 dígito 4 23 de junho 1.922.522 dígito 5 24 de junho 1.919.453 dígito 6 25 de junho 1.921.061 dígito 7 26 de junho 1.917.991 dígito 8 29 de junho 1920.953 dígito 9 30 de junho 1.918.047 dígito 0