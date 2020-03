Caixas eletrônicos Banco do Brasil voltam a funcionar em Glória do Goitá

Após várias reivindicações da sociedade civil e o empenho da prefeita municipal de Glória do Goitá Adriana Paes, junto a Superintendência do Banco do Brasil em Brasília bem como na Superintendência Regional na cidade do Recife, onde pessoalmente, esta gestora demostrou a necessidade destes maquinários financeiros para reaquecimento da economia local e circulação de dinheiro em espécie no município.

Os Caixas Eletrônicos na Agência do Banco do Brasil estão sendo instalados para o início da reativação deste serviço tão importante para a população gloriense.

No dia 24 de janeiro de 2017 a Agência do Banco do Brasil de Glória do Goitá foi explodida em uma ação criminosa.

BREVE HISTÓRICO DOS FATOS:

No dia 10 de maio de 2017

Prefeita Adriana Paes se reúne com superintendente do Banco do Brasil em Pernambuco.

No 13 de junho de 2017

Na manhã desta terça-feira (13), foi realizada uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores para discutir sobre o fechamento da agência do Banco do Brasil.

No dia 19 de junho de 2017

Prefeita se reúne com comerciantes e empresários de Glória do Goitá

No dia 21 de novembro de 2017

Em Brasília, cumprindo agenda de trabalho a prefeita Adriana Paes juntamente com outros prefeitos pernambucanos tem reunião às 08h30 da manhã desta quarta-feira (22), no Banco Central do Brasil.

Os prefeitos reivindicam a reabertura das Agências do Banco do Brasil nos municípios. Adriana Paes estará acompanhada do dep. fed. André de Paula.

A AMUPE e a CNM estão apoiando os gestores nesta luta.

No dia 22 de novembro de 2017

Prefeita Adriana Paes participou na manhã de hoje (22), de uma reunião com José Patriota – presidente da Amupe e demais prefeitos pernambucanos no Banco do Brasil em Brasília, para reivindicar a reabertura da Agência do Banco do Brasil em Glória do Goitá, e também de outras agências de outros municípios.

No dia 24 de outubro de 2019

Mais uma vez na sede do Banco do Brasil, com o intuito de agilizar a instalação dos caixas 24 horas e como também de caixas do próprio banco. Saímos felizes, pois o Banco afirmou que em um prazo de mais ou menos 60 dias instalaria as máquinas do banco e ia também correr com os 24 horas. Agradecemos ao Sr. Douglas e Sr. Dalton pelo atendimento e retorno de nossas demandas.