Câmara de São Vicente Ferrer propõe aumento de salários de prefeito, vice, vereadores e secretários

Enquanto os servidores de São Vicente Ferrer reclamam da falta de aumento salarial que já dura sete anos, a Câmara Municipal propôs, em comissão, o aumento no salário de cargos políticos da cidade. Além do aumento no salário do prefeito e vice, também está proposto o aumento nos salários dos vereadores e dos secretários.

Na reunião da última quarta-feira (12) apenas três vereadores foram contrários a decisão de aumento, após comissão. A votação para decidir o aumento irá a plenário na próxima segunda-feira (17).

De acordo com o Projeto de Lei Nº 002/2020, a proposta é que o salário mensal do prefeito para o valor de R$ 15 mil reais, o do vice-prefeito passe para R$ 7.500 mil reais e os secretários fica fixado o valor de R$ 5 mil reais mensais.

Na PL Nº 001/2020, a proposta é o aumento para o salário dos próximos vereadores da cidade para o mandato de 2021 à 2024, aumentando para R$ 7.500 mil reais mensais.

A Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2021 quando a nova gestão assumir.

Vários moradores já começaram a manifestar sua indignação com o provável aumento e prometem protestar contra o aumento na votação da próxima segunda-feira.

Foto: Divulgação