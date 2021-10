Câmara debate política nacional de educação digital nesta quinta (28)

A Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (28), audiência pública para discutir uma política nacional de educação digital. O evento faz parte do estudo “Tecnologias na Educação”, promovido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Casa (Cedes). Diante do desafio de utilização da tecnologia no processo educacional e das dificuldades encontradas em seu uso durante o período da pandemia, o que evidenciou as relações de desigualdade, o estudo pretende identificar os pilares de uma política nacional de educação digital para elaboração de fundamentos normativos para o setor. O debate será realizado às 15h, com transmissão pelo e-Democracia.

Convidados

– Paulo Blikstein – professor da Universidade Columbia (EUA)

– Rodrigo Barbosa e Silva – pesquisador da Universidade Columbia (EUA)

– Neri dos Santos – professor do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (EGC/UFSC) e Instituto Stela

– Roberto Carlos dos Santos Pacheco – professor do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (EGC/UFSC)

– Arlindo Philippe – professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP)

– Francisco Antonio Soeltl – professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP)

PL 4513/20

Durante a audiência pública, serão discutidas as propostas do Projeto de Lei 4513/20, que institui a Política Nacional de Educação Digital, em tramitação na Câmara. O projeto insere dispositivos na Lei 9394/96 (diretrizes e bases da educação nacional), incluindo na norma a educação digital propriamente dita, voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades, com uso de tecnologias, no ambiente escolar; a inclusão digital; a qualificação digital; a especialização digital; e a pesquisa digital.