Câmara debate recuperação da economia no pós-pandemia

A Câmara dos Deputados realiza amanhã (19), das 9h às 11h, uma audiência pública para debater o tema “Crédito, juros e financiamento para a recuperação e o desenvolvimento”. Promovido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da instituição, o evento ocorrerá no Plenário 10 e será transmitido ao vivo pelo portal E-Democracia, pelo canal da Câmara no You Tube e pela plataforma Zoom – o link deverá ser solicitado pelo endereço cedes@camara.leg.br.

A audiência está ligada ao estudo do Cedes “Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-Pandemia”, e terá a participação de Ricardo Sabbadini, chefe do Departamento Econômico do Banco Central; Paulo Nogueira Batista Júnior, economista e ex-diretor executivo do FMI; Arthur Koblitz, presidente da Associação dos Funcionários do BNDES (AFBNDES); e Carmem Feijó, professora-titular da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense. Os deputados Da Vitória (Cidadania/ES) e Francisco Jr. (PSD/GO), que são relatores do estudo, também participam dos debates.

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado a análise, discussão e prospecção de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil. O colegiado é composto por 23 parlamentares, que têm a atribuição de propor uma agenda de atividades e conduzir estudos estratégicos para o país, desenvolvidos com o apoio da Consultoria Legislativa da Câmara.