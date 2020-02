Câmara enfrenta Supremo

O plenário da Câmara dos Deputados anulou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que afastou do mandato o deputado Wilson Santiago (PTB-PB). Esse foi o primeiro caso de análise de corrupção nesta legislatura.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o colegiado que deverá avaliar o provável pedido de cassação do mandato do deputado. O Conselho de Ética da Câmara tem um histórico de raramente punir os integrantes da Casa.

Também, dos seus 21 titulares, apenas quatro votaram pelo afastamento do deputado na sessão de quarta-feira (5), que invalidou uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

O deputado foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de desviar dinheiro de obras contra a seca no sertão da Paraíba.

Santiago foi afastado do cargo no final de dezembro de 2019, em decisão de Celso de Mello, ministro do STF, sob o argumento de que a sua manutenção no cargo ameaçaria as investigações do caso. No entanto, a Câmara decidiu derrubar a decisão e devolver o mandato ao deputado.

Fonte: Folha de São Paulo

Foto: Reprodução