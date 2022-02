Campanha #CenpecTiradeLetra traz série de lives para ajudar professores a recuperar a aprendizagem na alfabetização de crianças

O início do ano letivo trouxe uma grande questão para as escolas de todo o Brasil: como recuperar o aprendizado perdido nos últimos dois anos? Essa preocupação se intensifica na etapa de alfabetização, gravemente impactada pela pandemia: são quase 41% de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler nem escrever, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua 2021). Os dados também mostram que a pandemia afetou mais intensamente crianças negras e mais pobres, aprofundando as desigualdades na educação.

Para apoiar educadoras(es) alfabetizadoras(es) e gestoras(es) escolares a enfrentar e reverter esse quadro, o Cenpec lança a campanha #CenpecTiradeLetra, que trará uma série de lives para responder às principais dúvidas desses profissionais sobre o assunto.

As transmissões serão realizadas às terças-feiras de fevereiro (com exceção da semana de carnaval, que será na quinta-feira) e março, no Instagram do Cenpec. Os diálogos serão conduzidos pela coordenadora de projetos do Cenpec, Maria Alice Junqueira de Almeida, especialista em alfabetização e relações de ensino e aprendizagem.

O lançamento da campanha acontecerá amanhã, dia 22 de fevereiro, às 18h, e trará um panorama da alfabetização no Brasil e os primeiros passos para agir na reversão do quadro crítico dessa etapa. Os temas dos próximos encontros serão baseados nas perguntas recebidas de professoras(es) via redes sociais do Cenpec.

“Nosso objetivo é abrir um canal de diálogo com educadoras e educadores que atuam diretamente na alfabetização e ajudá-las(os) a construir estratégias focadas na recuperação da aprendizagem. Nós do Cenpec nos unimos a toda comunidade escolar numa ampla frente de combate às desigualdades educacionais, para garantir que toda criança aprenda de verdade”, explica Maria Alice.